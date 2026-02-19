< sekcia Zahraničie
Misia OSN pre Kolumbiu odsudzuje nárast násilia pred voľbami
Pred tohtoročnými voľbami už bolo zabitých najmenej 61 politických predstaviteľov, uviedol kolumbijsky dozorný volebný orgán.
Autor TASR
Bogota 19. februára (TASR) - Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre Kolumbiu Miroslav Jenča odsúdil nárast násilia v Bogote pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami 8. marca a prvým kolom prezidentských volieb 31. mája. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
Pred tohtoročnými voľbami už bolo zabitých najmenej 61 politických predstaviteľov, uviedol kolumbijsky dozorný volebný orgán. Podľa pozorovateľov sú kandidáti vystavení riziku násilia v 130 samosprávach, čo je približne tretinu z celkového počtu. „Je to veľmi znepokojujúce a je jasné, že situácia sa zhoršuje,“ skonštatoval Jenča.
Slovenský diplomat vedie od minulého roka diplomatickú misiu, ktorej úlohou je dohliadať na implementáciu mierovej dohody medzi ľavicovou gerilovou organizáciou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) a vládou. Dohoda „otvorila diplomatický priestor“ v odľahlých častiach krajiny, kde povstalci obmedzovali zapájanie ľudí do politického diania, vysvetlil predstaviteľ OSN. Po odchode ozbrojených skupín je pre vládu náročné zaplniť medzery v miestnej samospráve, čo tiež súvisí s nárastom politického násilia.
Kolumbia „musí urobiť viac pre zaistenie bezpečnosti“ tých, ktorí podpísali prímerie, zdôraznil Jenča. Misia OSN okrem toho monitoruje aj dve pokračujúce mierové rokovania vlády s disidentskými skupinami FARC. „Počas prebiehajúcich rokovaní nemôže dochádzať k násilnostiam,“ dodal Jenča.
