Misia OSN pre Kolumbiu odsudzuje nárast násilia pred voľbami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pred tohtoročnými voľbami už bolo zabitých najmenej 61 politických predstaviteľov, uviedol kolumbijsky dozorný volebný orgán.

Autor TASR
Bogota 19. februára (TASR) - Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre Kolumbiu Miroslav Jenča odsúdil nárast násilia v Bogote pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami 8. marca a prvým kolom prezidentských volieb 31. mája. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.

Pred tohtoročnými voľbami už bolo zabitých najmenej 61 politických predstaviteľov, uviedol kolumbijsky dozorný volebný orgán. Podľa pozorovateľov sú kandidáti vystavení riziku násilia v 130 samosprávach, čo je približne tretinu z celkového počtu. „Je to veľmi znepokojujúce a je jasné, že situácia sa zhoršuje,“ skonštatoval Jenča.

Slovenský diplomat vedie od minulého roka diplomatickú misiu, ktorej úlohou je dohliadať na implementáciu mierovej dohody medzi ľavicovou gerilovou organizáciou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) a vládou. Dohoda „otvorila diplomatický priestor“ v odľahlých častiach krajiny, kde povstalci obmedzovali zapájanie ľudí do politického diania, vysvetlil predstaviteľ OSN. Po odchode ozbrojených skupín je pre vládu náročné zaplniť medzery v miestnej samospráve, čo tiež súvisí s nárastom politického násilia.

Kolumbia „musí urobiť viac pre zaistenie bezpečnosti“ tých, ktorí podpísali prímerie, zdôraznil Jenča. Misia OSN okrem toho monitoruje aj dve pokračujúce mierové rokovania vlády s disidentskými skupinami FARC. „Počas prebiehajúcich rokovaní nemôže dochádzať k násilnostiam,“ dodal Jenča.
