Misia OSN sa začala sťahovať z východu Konga

Kinshasa 28. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov začala v stredu so sťahovaním svojej mierovej misie MONUSCO z Konžskej demokratickej republiky (KDR). Odovzdala pritom miestnej polícii základňu, ktorú doteraz využívali príslušníci síl OSN, informovala agentúra AFP.



Počas oficiálnej ceremónie na základni Kamanyola, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc krajiny s Rwandou a Burundi, boli vlajky OSN a Pakistanu, ktorý základňu v rámci misie spravoval, nahradené vlajkami KDR.



Konžská vláda požadovala stiahnutie mierovej jednotky napriek obavám OSN z vlny nekontrolovateľného násilia, ktoré sužuje východnú časť krajiny.



Kinshasa považuje jednotku MONUSCO za neefektívnu, čo sa týka ochrany civilistov pred ozbrojenými skupinami a milíciami, ktoré už tri desaťročia vyčíňajú na východe KDR, spresňuje AFP.



Bezpečnostná rada OSN v decembri minulého roka rozhodla, že pristúpi na požiadavku KDR postupným stiahnutím misie MONUSCO, ktorá začala v tejto druhej najväčšej krajine Afriky pôsobiť v roku 1999.



Misia MONUSCO má aktuálne zhruba 13.500 vojakov a 2000 policajtov nasadených v troch východných provinciách: Ituri, Južné Kivu a Severné Kivu.



Stiahnutie má prebehnúť v troch fázach, ktoré budú ukončované v závislosti od výsledkov pravidelného vyhodnocovania situácie. Prvá fáza počíta s odchodom vojakov z Južného Kivu do konca apríla a civilných zamestnancov do 30. júna.



Do mája majú sily OSN opustiť svojich 14 základní v spomenutej provincii a odovzdať ich bezpečnostným silám KDR.