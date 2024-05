Misia OSN v Iraku skončí koncom roka 2025, podľa Bagdadu ju už netreba

New York/Bagdad 31. mája (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v piatok rozhodla o ukončení Pomocnej misie OSN v Iraku (UNAMI) do konca roku 2025. Na žiadosť Bagdadu sa tak skončí jej pôsobenie po viac než 20 rokoch, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání nedávno poslal BR OSN list, v ktorom vyzval na ukončenie misie UNAMI. Podľa neho už vyriešila viaceré záležitosti a dôvody na jej ďalšie fungovanie v Iraku už neexistujú.



Rada tak v piatok prijala rezolúciu, na základe ktorej sa mandát UNAMI predĺži na konečné 19-mesačné obdobie do 31. decembra 2025. Po jeho vypršaní ukončí všetku svoju činnosť.



Táto pomocná misia vznikla ešte v roku 2003 na žiadosť irackej vlády po invázii síl vedených USA v Iraku a následnom páde režimu Saddáma Husajna. Jej úlohou je radiť vláde v otázkach politického dialógu a zmierenia, ako aj pomáhať pri voľbách a reforme bezpečnostného sektora, vysvetľuje AFP.



Pri predošlom obnovení mandátu UNAMI vlani v máji BR OSN požiadala generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby vykonal revíziu stratégie misie, na ktorú dohliadal nemecký diplomat Volker Perthes.



Perthes tento rok v marci vydal správu, v ktorej naznačil vhodnosť ukončenia mandátu. Dospel k záveru, že "dvojročné obdobie určené (irackou) vládou na ukončenie misie môže byť dostatočným časovým rámcom na dosiahnutie ďalšieho pokroku".



Toto obdobie by podľa neho poskytlo dostatok času na uistenie váhajúcich Iračanov, že keď UNAMI skončí, "nepovedie to k zvráteniu demokratických výdobytkov a ani to neohrozí mier a bezpečnosť".



Rusko, Čína, Británia aj Francúzsko ako štyria z piatich stálych členov BR OSN vyslovili podporu pre zmenu partnerstva medzi Irakom a svetovou organizáciou. Spojené štáty, naopak, tvrdili, že UNAMI má v Iraku "stále dôležitú prácu".



Washington zdôrazňoval rolu misie v usporadúvaní volieb a podpore ľudských práv, Irak však žiadal, aby sa viac zamerala na hospodárske otázky. AFP dodáva, že misie OSN môžu fungovať iba so súhlasom hostiteľskej krajiny.