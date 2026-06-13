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Misia OSN zaznamenala na Ukrajine najvyšší počet obetí za štyri roky
V predchádzajúcich rokoch počet obetí postupne stúpal z mesiaca na mesiac počas jari a leta.
Autor TASR
Kyjev 13. júna (TASR) - Na Ukrajine bolo v máji zabitých a zranených viac civilistov než v ktoromkoľvek inom mesiaci za uplynulé štyri roky. Uviedla to Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) vo svojej správe zverejnenej v piatok, informuje TASR.
HRMMU v máji potvrdila, že pri násilí súvisiacom s konfliktom zahynulo 274 civilistov a zranenia utrpelo ďalších 1763.
Podľa vedúcej tejto misie Danielle Bellovej išlo v porovnaní s ostatnými mesiacmi od apríla 2022 o najvyšší počet zabitých a zranených civilistov.
„Zintenzívnenie nepriateľských akcií a zvýšené používanie silných zbraní v mestských oblastiach viedli k vysokému počtu civilistov zabitých a zranených v celej krajine,“ uviedla.
V predchádzajúcich rokoch počet obetí postupne stúpal z mesiaca na mesiac počas jari a leta. V prípade počtu obetí z roku 2026 ide zatiaľ o rovnaký vzorec, ale na výrazne vyššej úrovni než v predchádzajúcich rokoch, tvrdí HRMMU.
Útoky raketami a leteckými bombami v mestských oblastiach vo viacerých prípadoch zabili a zranili desiatky civilistov. Ako príklad uviedla misia ruský útok leteckými bombami na priemyselnú oblasť v Záporožskej oblasti, pri ktorom prišlo o život 12 civilistov a 42 utrpelo zranenia. V Kyjeve 14. mája raketa zasiahla bytový dom, pričom zahynulo 24 civilistov a sedem bolo zranených.
Bellová objasnila, že civilné škody, ktoré misia zaznamenala, neboli obmedzené len na oblasti v blízkosti frontovej línie. „V mestách po celej Ukrajine opakované útoky raketami a leteckými bombami zabíjali a spôsobovali zranenia civilistom ďaleko od oblastí aktívnych pozemných bojov,“ tvrdí.
K obetiam došlo aj v ukrajinských oblastiach kontrolovaných Ruskom - 21 civilistov zahynulo a ďalší utrpeli zranenia pri útoku na internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti v noci z 21. na 22. mája.
Neďaleko frontovej línie boli hlavnou príčinou úmrtí drony, ktoré zabili 64 ľudí a zranili 539.
Okrem počtu zabitých a zranených ľudí na Ukrajine vrátane územia okupovaného Ruskom, ktorý HRMMU overila, ruské orgány tvrdia, že v máji zahynulo pri útokoch v Rusku 47 civilistov a 298 utrpelo zranenia, dodala misia v správe zverejnenej na svojej internetovej stránke.
HRMMU v máji potvrdila, že pri násilí súvisiacom s konfliktom zahynulo 274 civilistov a zranenia utrpelo ďalších 1763.
Podľa vedúcej tejto misie Danielle Bellovej išlo v porovnaní s ostatnými mesiacmi od apríla 2022 o najvyšší počet zabitých a zranených civilistov.
„Zintenzívnenie nepriateľských akcií a zvýšené používanie silných zbraní v mestských oblastiach viedli k vysokému počtu civilistov zabitých a zranených v celej krajine,“ uviedla.
V predchádzajúcich rokoch počet obetí postupne stúpal z mesiaca na mesiac počas jari a leta. V prípade počtu obetí z roku 2026 ide zatiaľ o rovnaký vzorec, ale na výrazne vyššej úrovni než v predchádzajúcich rokoch, tvrdí HRMMU.
Útoky raketami a leteckými bombami v mestských oblastiach vo viacerých prípadoch zabili a zranili desiatky civilistov. Ako príklad uviedla misia ruský útok leteckými bombami na priemyselnú oblasť v Záporožskej oblasti, pri ktorom prišlo o život 12 civilistov a 42 utrpelo zranenia. V Kyjeve 14. mája raketa zasiahla bytový dom, pričom zahynulo 24 civilistov a sedem bolo zranených.
Bellová objasnila, že civilné škody, ktoré misia zaznamenala, neboli obmedzené len na oblasti v blízkosti frontovej línie. „V mestách po celej Ukrajine opakované útoky raketami a leteckými bombami zabíjali a spôsobovali zranenia civilistom ďaleko od oblastí aktívnych pozemných bojov,“ tvrdí.
K obetiam došlo aj v ukrajinských oblastiach kontrolovaných Ruskom - 21 civilistov zahynulo a ďalší utrpeli zranenia pri útoku na internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti v noci z 21. na 22. mája.
Neďaleko frontovej línie boli hlavnou príčinou úmrtí drony, ktoré zabili 64 ľudí a zranili 539.
Okrem počtu zabitých a zranených ľudí na Ukrajine vrátane územia okupovaného Ruskom, ktorý HRMMU overila, ruské orgány tvrdia, že v máji zahynulo pri útokoch v Rusku 47 civilistov a 298 utrpelo zranenia, dodala misia v správe zverejnenej na svojej internetovej stránke.