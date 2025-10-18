< sekcia Zahraničie
Misia: Pri pobreží Jemenu horí tanker prevážajúci zemný plyn
Jeden člen posádky je stále na palube tankera a ďalší nateraz zostáva nezvestný.
Autor TASR
Saná 18. októbra (TASR) - Tanker prevážajúci skvapalnený zemný plyn (LNG) zachvátili v sobotu pri pobreží Jemenu plamene po výbuchu, ktorý prinútil členov posádky opustiť loď, uviedla vo vyhlásení námorná misia EÚ Aspides. Jeden člen posádky je podľa nej stále na palube tankera a ďalší nateraz zostáva nezvestný, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Zvyšných 24 členov posádky zachránili dve obchodné lode nachádzajúce sa v blízkosti tankera plaviaceho sa pod vlajkou Kamerunu. Príčina výbuchu nateraz zostáva podľa Aspides nejasná. Misia dodala, že prvotné informácie naznačovali, že 15 percent tankera je v plameňoch.
Vzhľadom na riziko ďalších výbuchov Aspides plavidlám v oblasti odporučila, aby sa držali v bezpečnej vzdialenosti od tankera. Do blízkosti miesta nehody bola vyslaná grécka fregata, dodala misia.
Tanker plával z ománskeho prístavu Suhár do afrického Džibutska, informovala skôr v sobotu britská bezpečnostná firma Ambrey. K výbuchu došlo, keď sa loď nachádzala 113 námorných míľ juhovýchodne od prístavu Aden na západe Jemenu.
Zdroje námornej bezpečnosti uviedli, že v oblasti neboli zaznamenané žiadne prelety rakiet ani bezpilotných lietadiel. Spoločnosť Ambrey dodala, že tanker pravdepodobne nezasiahli jemenskí povstalci húsíovia, ktorí od novembra 2023 - krátko po vypuknutí vojny v Pásme Gazy - opakovane útočili na lode v Červenom mori a Adenskom zálive spájané s Izraelom. Útoky označujú za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.
Zvyšných 24 členov posádky zachránili dve obchodné lode nachádzajúce sa v blízkosti tankera plaviaceho sa pod vlajkou Kamerunu. Príčina výbuchu nateraz zostáva podľa Aspides nejasná. Misia dodala, že prvotné informácie naznačovali, že 15 percent tankera je v plameňoch.
Vzhľadom na riziko ďalších výbuchov Aspides plavidlám v oblasti odporučila, aby sa držali v bezpečnej vzdialenosti od tankera. Do blízkosti miesta nehody bola vyslaná grécka fregata, dodala misia.
Tanker plával z ománskeho prístavu Suhár do afrického Džibutska, informovala skôr v sobotu britská bezpečnostná firma Ambrey. K výbuchu došlo, keď sa loď nachádzala 113 námorných míľ juhovýchodne od prístavu Aden na západe Jemenu.
Zdroje námornej bezpečnosti uviedli, že v oblasti neboli zaznamenané žiadne prelety rakiet ani bezpilotných lietadiel. Spoločnosť Ambrey dodala, že tanker pravdepodobne nezasiahli jemenskí povstalci húsíovia, ktorí od novembra 2023 - krátko po vypuknutí vojny v Pásme Gazy - opakovane útočili na lode v Červenom mori a Adenskom zálive spájané s Izraelom. Útoky označujú za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.