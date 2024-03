Misijná skupina z USA sa odvolá proti odsúdeniu 11 členov v Nikarague

Mexico City 30. marca (TASR) — Kresťanská misijná organizácia so sídlom v USA v piatok oznámila, že podá odvolanie proti odsúdeniu svojich 11 misionárov v Nikarague. V decembri boli vzatí do väzby pre obvinenia z prania špinavých peňazí. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Organizácia Mountain Gateway sídli v Texase a pomáha pri šírení kresťanskej viery. Jej predstaviteľ Jon Britton Hancock uviedol, že 11 členom hrozí 12 až 15 rokov väzenia napriek tomu, že dodržiavali všetky vládne pravidlá pri pôsobení v Nikarague.



Vláda marxistického prezidenta Daniela Ortegu často využíva obvinenia z prania špinavých peňazí na vyhostenie alebo úplný zákaz náboženských skupín a mimovládnych organizácií. V roku 2023 za nezákonný vyhlásila jezuitský rehoľný rád a skonfiškovala jeho majetok vrátane škôl.



Jezuitskú Stredoamerickú univerzitu označila za "centrum terorizmu". Od decembra 2021 zavrela najmenej 26 univerzít, sedem z nich boli zahraničné inštitúcie.



V apríli 2023 svoje veľvyslanectvo v Nikarague zavrel Vatikán, keď Ortegova vláda navrhla prerušenie diplomatických vzťahov. Podľa nikaragujskej právničky Marthy Molinovej, ktorá žije v exile v Spojených štátoch, došlo od protestov v roku 2018 k najmenej 740 útokom proti cirkvi a zhruba 180 kňazov, biskupov a rehoľníkov bolo vyhnaných, vyhostených alebo im bol zakázaný vstup do krajiny. V minulom roku vláda vyhostila dve ženské kongregácie, vrátane rádu Misionárok lásky založenej Matkou Terezou.



Okrem kresťanských organizácií Nikaragua postavila mimo zákon viac ako 3000 mimovládnych organizácií vrátane Červeného kríža. Ten obvinila z "útokov na mier a stabilitu" počas protivládnych demonštrácií v roku 2018, pretože jeho pracovníci pomáhali pri ošetrovaní zranených demonštrantov počas protestov.