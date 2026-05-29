< sekcia Zahraničie
Misiu EÚ na podporu reforiem na Ukrajine povedie Nemka Taylorová
Taylorová, ktorá je povolaním právnička, má viac ako 20 rokov skúseností s riadením krízových operácií.
Autor TASR
Brusel 29. mája (TASR) - Novou vedúcou Poradnej misie EÚ pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) sa od 1. júla stane nemecká diplomatka Cornelia Taylorová. Vo štvrtok to oznámilo Stále zastúpenie členských štátov EÚ v Bruseli, informovala v piatok agentúra AFP, píše TASR.
Taylorová, ktorá je povolaním právnička, má viac ako 20 rokov skúseností s riadením krízových operácií. V minulosti zastávala vysoké funkcie v misiách OSN a EÚ v Kosove, Konžskej demokratickej republike a Afganistane. Naposledy pôsobila ako zástupkyňa vedúceho misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Kosove.
Misia EÚ EUAM Ukrajina bola založená v roku 2014 na podporu krajiny v reformách a v súčasnosti zamestnáva viac ako 400 medzinárodných a miestnych pracovníkov. V súčasnosti misia EUAM Ukrajina pomáha ukrajinským úradom pri stíhaní trestných činov súvisiacich s ruskou inváziou, so správou hraníc, s bojom proti hybridným hrozbám a s reintegráciou vojnových veteránov.
EUAM Ukrajina má kancelárie v Kyjeve, Ľvove a Odese, ako aj mobilnú jednotku. Pobočky v Charkove a Mariupole momentálne nie sú schopné fungovať kvôli bezpečnostnej situácii a ruskej okupácii.
Taylorová, ktorá je povolaním právnička, má viac ako 20 rokov skúseností s riadením krízových operácií. V minulosti zastávala vysoké funkcie v misiách OSN a EÚ v Kosove, Konžskej demokratickej republike a Afganistane. Naposledy pôsobila ako zástupkyňa vedúceho misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Kosove.
Misia EÚ EUAM Ukrajina bola založená v roku 2014 na podporu krajiny v reformách a v súčasnosti zamestnáva viac ako 400 medzinárodných a miestnych pracovníkov. V súčasnosti misia EUAM Ukrajina pomáha ukrajinským úradom pri stíhaní trestných činov súvisiacich s ruskou inváziou, so správou hraníc, s bojom proti hybridným hrozbám a s reintegráciou vojnových veteránov.
EUAM Ukrajina má kancelárie v Kyjeve, Ľvove a Odese, ako aj mobilnú jednotku. Pobočky v Charkove a Mariupole momentálne nie sú schopné fungovať kvôli bezpečnostnej situácii a ruskej okupácii.