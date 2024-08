Misiu Polaris Dawn odložili pre únik hélia o 24 hodín

Houston 27. augusta (TASR) - Štart lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX so štvorčlennou posádkou, ktorá sa v rámci misie Polaris Dawn pokúsi o prvý komerčný výstup do vesmíru, bolo odložený najmenej o jeden deň z dôvodu úniku hélia v pozemnom zariadení. Spoločnosť SpaceX to uviedla v utorok, niekoľko hodín pred plánovaným štartom nosnej rakety Falcon 9 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, ktorý je teraz naplánovaný na stredu o 09.38 h SELČ. Informovala o tom agentúra Reuters.



Polaris Dawn je názov päťdňového komerčného vesmírneho letu, ktorý financuje a organizuje americký podnikateľ a pilot Jared Isaacman v rámci svojho programu Polaris. Rovnako ako v prípade predchádzajúceho projektu Inspiration4 si Isaacman prenajal od SpaceX kozmickú loď Crew Dragon, s ktorou chce dosiahnuť nové priekopnícke úspechy v oblasti pilotovaných vesmírnych letov.



Vrcholom päťdňovej misie, ktorý príde dva dni po štarte, má byť 20-minútový výstup do otvoreného vesmíru vo výške približne 700 kilometrov nad povrchom Zeme. Pôjde o historicky prvý komerčný výstup do vesmíru. Posádka, ktorej veliteľom bude Isaacman, si oblečie nové skafandre navrhnuté spoločnosťou SpaceX.



Výstupy do vesmíru doposiaľ absolvovali iba vyškolení astronauti z Medzinárodnej vesmírnej stanice, ktorí vykonávajú jej údržbu a iné činnosti.



Posádka tiež vykoná 38 experimentov zameraných na štúdium účinkov kozmických letov a kozmického žiarenia na ľudské zdravie. Okrem toho bude testovať laserovú komunikáciu cez sieť Starlink spoločnosti SpaceX.



Okrem miliardára Jareda Isaacmana sa na misii Polaris Dawn zúčastnia Scott Poteet, podplukovník amerického letectva na dôchodku, a zamestnankyne SpaceX Sarah Gillisová a Anna Menonová.



Isaacman, zakladateľ platobnej spoločnosti Shift4, odmietol povedať, koľko ho projekt Polaris Dawn stál, no odhaduje sa, že je to viac ako 100 miliónov dolárov.