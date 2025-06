Misiu sondy Resilience vyhlásila spoločnosť ispace za neúspešnú

Tokio 6. júna (TASR) - Japonská spoločnosť ispace oznámila, že misia jej sondy Hakuto-R M2, známej aj pod názvom Resilience, bola neúspešná. Sonda sa pokúšala o pristátie na Mesiaci, no spoločnosť s ňou stratila kontakt a komunikáciu sa jej nepodarilo nadviazať ani po niekoľkých hodinách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a AP.



Spoločnosť ispace potvrdila, že kontakt so sondou stratila necelé dve minúty pred plánovaným pristátím na Mesiaci. Dovtedy sonda klesala z obežnej dráhy Mesiaca podľa plánu. Po hodinovom zostupe však už neboli známe žiadne informácie o ďalšom priebehu.



Generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Takeši Hakamada sa ospravedlnil všetkým, ktorí prispeli k misii. „Musíme brať vážne to, čo sa stalo,“ uviedol.



Resilience mala podľa pôvodných plánov pristáť na miesto vzdialené približne 900 kilometrov od severného pólu Mesiaca v piatok o 4.17 h japonského času (štvrtok 21.27 h SELČ).



Ide o druhý neúspešný pokus spoločnosti ispace o pristátie na Mesiaci.