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Mississippi bude mať prvého černošského senátora po takmer 150 rokoch
AP v stredu vyhlásila výsledok volebného súboja o miesto v Senáte za Mississippi a Coloma označila za víťaza volieb.
Autor TASR
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Jackson 12. novembra (TASR) - Demokratický kandidát Scott Colom porazil republikánsku senátorku Cindy Hydeovú-Smithovú v tesnom súboji o mandát v Senáte USA za štát Mississippi, uviedla agentúra AP. O jeho víťazstve sa rozhodlo po zdĺhavom procese sčítavania hlasov. Mississippi tak bude mať prvého černošského senátora od obdobia rekonštrukcie po americkej občianskej vojne v druhej polovici 19. storočia, informuje TASR.
AP v stredu vyhlásila výsledok volebného súboja o miesto v Senáte za Mississippi a Coloma označila za víťaza volieb. To znamená, že analytici a štatistici agentúry na základe spočítaných hlasov, dát z volebných miestností a matematických modelov s istotou určili, že protikandidátka už nemá šancu zvrátiť výsledok. Televízia CNN rovnako tak predikovala, že Colom sa stane novým senátorom.
Hydeová-Smithová už telefonovala úspešnému kandidátovi a uznala svoju porážku vo voľbách, uviedol Colomov volebný tím.
Miestne volebné komisie predtým niekoľko dní spracúvali hlasy poslané poštou a lístky odovzdané v predstihu.
Tesné víťazstvo Coloma predstavuje zásadnú zmenu v Mississippi, kde mali po celé generácie prevahu belošskí konzervatívci. Jeho výsledok bude mať podľa AP ohlas aj v celoštátnom meradle. Prispieva k výraznému odmietnutiu politiky prezidenta Donalda Trumpa v doplňujúcich voľbách do Kongresu, v ktorých republikáni utrpeli porážku vo viacerých štátoch ovládaných ich stranou. Zároveň podľa agentúry posilní argumenty niektorých demokratov, že budúcnosť ich strany spočíva v získavaní podpory na americkom Juhu.
V Mississippi si naposledy zvolili demokratického senátora pred vyše štyrmi desaťročiami. Colom, 43-ročný miestny prokurátor, dokázal využiť početnú černošskú populáciu štátu, nespokojnosť obyvateľov s ekonomickou situáciou a chyby, ktorých sa Hydeová-Smithová dopustila v kampani, pripomína AP.
Historické obdobie v amerických dejinách nazývané ako rekonštrukcia (Reconstruction) bolo približne v rokoch 1865 až 1877, teda po skončení občianskej vojny. Počas neho sa USA snažili obnoviť južanské štáty, ktoré prehrali vo vojne, a začleniť do spoločnosti černošských obyvateľov, ktorým bolo zrušené otroctvo a priznané občianske práva vrátane volebného práva pre mužov.
V Mississippi sa v tom čase dostali do politických funkcií aj černosi. Po skončení rekonštrukcie však postupne prevzali moc belošskí politici a zaviedli rasovú segregáciu, ktorá černošskému obyvateľstvu výrazne obmedzovala politické práva.
AP v stredu vyhlásila výsledok volebného súboja o miesto v Senáte za Mississippi a Coloma označila za víťaza volieb. To znamená, že analytici a štatistici agentúry na základe spočítaných hlasov, dát z volebných miestností a matematických modelov s istotou určili, že protikandidátka už nemá šancu zvrátiť výsledok. Televízia CNN rovnako tak predikovala, že Colom sa stane novým senátorom.
Hydeová-Smithová už telefonovala úspešnému kandidátovi a uznala svoju porážku vo voľbách, uviedol Colomov volebný tím.
Miestne volebné komisie predtým niekoľko dní spracúvali hlasy poslané poštou a lístky odovzdané v predstihu.
Tesné víťazstvo Coloma predstavuje zásadnú zmenu v Mississippi, kde mali po celé generácie prevahu belošskí konzervatívci. Jeho výsledok bude mať podľa AP ohlas aj v celoštátnom meradle. Prispieva k výraznému odmietnutiu politiky prezidenta Donalda Trumpa v doplňujúcich voľbách do Kongresu, v ktorých republikáni utrpeli porážku vo viacerých štátoch ovládaných ich stranou. Zároveň podľa agentúry posilní argumenty niektorých demokratov, že budúcnosť ich strany spočíva v získavaní podpory na americkom Juhu.
V Mississippi si naposledy zvolili demokratického senátora pred vyše štyrmi desaťročiami. Colom, 43-ročný miestny prokurátor, dokázal využiť početnú černošskú populáciu štátu, nespokojnosť obyvateľov s ekonomickou situáciou a chyby, ktorých sa Hydeová-Smithová dopustila v kampani, pripomína AP.
Historické obdobie v amerických dejinách nazývané ako rekonštrukcia (Reconstruction) bolo približne v rokoch 1865 až 1877, teda po skončení občianskej vojny. Počas neho sa USA snažili obnoviť južanské štáty, ktoré prehrali vo vojne, a začleniť do spoločnosti černošských obyvateľov, ktorým bolo zrušené otroctvo a priznané občianske práva vrátane volebného práva pre mužov.
V Mississippi sa v tom čase dostali do politických funkcií aj černosi. Po skončení rekonštrukcie však postupne prevzali moc belošskí politici a zaviedli rasovú segregáciu, ktorá černošskému obyvateľstvu výrazne obmedzovala politické práva.