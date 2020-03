Mištustin: Začne sa s overovaním 6 ruských vakcín proti koronavírusu

Moskva 20. marca (TASR) - Ruskí vedci vyvinuli šesť druhov vakcín na koronavírus SARS-CoV-2, ktoré by mali byť v blízkej budúcnosti overené na svoju účinnosť a bezpečnosť. Podľa agentúry RIA Novosti to v piatok uviedol ruský premiér Michail Mišustin.



Spresnil, že ruskí experti to dokázali "expresne - za dva mesiace", a to pomocou už existujúcich metód a najmodernejších biotechnológií. Dodal, že na vývoji liekov sa pracovalo 24 hodín denne.



Mišustin vyjadril nádej, že čoskoro bude potvrdená bezpečnosť a účinnosť týchto liekov, takže budú môcť byť použité na prevenciu a kontrolu pandémie choroby COVID-19 vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Na zasadnutí rady vlády pre koordináciu boja proti šíreniu koronavírusu Mišutin vyhlásil, že hlavným cieľom jeho kabinetu je zabrániť rozsiahlemu šíreniu koronavírusu. V záujme toho budú úrady "situáciu kontrolovať doslova nepretržite a v predstihu". S tým súvisia aj obmedzenia v leteckej doprave a pri organizovaní masových podujatí.



Za nedostatočné považuje tieto opatrenia skupina verejných činiteľov, novinárov, odborníkov v oblasti medicíny a ekonómie, ktorí v piatok otvoreným listom vyzvali ruskú vládu a prezidenta Vladimira Putina, aby podnikli ďalšie kroky na boj proti epidémii v Rusku.



Naliehajú na úrady, aby organizovali hromadné a bezplatné testovanie na koronavírus SARS-CoV-2 a umožnili inštitúciám používať vysoko kvalitné zahraničné vybavenie bez certifikácie.



Signatári tiež žiadajú, aby sa odložilo celoštátne hlasovanie o zmenách a doplnkoch v ústave, kým nepominie epidemiologická hrozba. Žiadajú ďalej zabezpečiť, aby sa dôsledky karanténnych opatrení čo najmenej prejavili v sociálnej sfére.



Vyzvali všetkých občanov Ruska, aby zostali doma a so svojimi blízkymi či priateľmi boli v kontakte cez internet. Apelovali na zapojenie sa do občianskych iniciatív na vzájomnú pomoc v čase epidémie. Jedna z nich sa v Rusku volá COVIDarity.