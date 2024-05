Mišustin predložil Štátnej dume kandidátov na posty v novej vláde

Moskva 11. mája (TASR) — Staronový ruský premiér Michail Mišustin predložil Štátnej dume, dolnej komore parlamentu, kandidátov na posty podpredsedov vlády a šéfov viacerých ministerstiev. TASR o tom informuje na základe sobotňajších informácií ruského vysielania BBC a agentúry RIA Novosti.



Prvým podpredsedom vlády by sa tak mal stať Denis Manturov, ktorý v predchádzajúcej vláde zastával posty ministra priemyslu a obchodu a vicepremiéra.



Na Manturov ministerský post Mišustin navrhol vymenovať Antona Alichanova, ktorý je gubernátorom Kaliningradskej oblasti a v minulosti pôsobil aj na ministerstve priemyslu a obchodu.



Ďalšími kandidátmi na podpredsedov vlády sú Vitalij Saveľjev (zodpovedný za dopravu), Dmitrij Patrušev (poľnohospodárstvo a ekológia), Alexandr Novak (palivovo-energetický komplex a ekonomika), Dmitrij Grigorenko (finančná, kontrolná a dozorná oblasť), Dmitrij Černyšenko (IT, cestovný ruch, šport, kultúra a médiá), Taťjana Golikovová (sociálne veci a národnostné záležitosti), Marat Chusnullin (výstavba a regionálny rozvoj), Alexej Overčuk (medzinárodné otázky) a Jurij Trutnev (splnomocnený zástupca prezidenta v Ďalekovýchodnom federálnom okruhu).



Nových šéfov dostanú rezorty dopravy (Roman Starovojt), priemyslu a obchodu (Anton Alichanov), energetiky (Sergej Civilev), poľnohospodárstva (Oksana Lut) a športu (Michail Degťarjov).



Ruský prezident po konzultáciách s hornou komorou parlamentu, Radou federácie, vymenúva ministrov obrany, vnútra, spravodlivosti, pre mimoriadne situácie a zahraničných vecí, ako aj šéfa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Konzultácie o tejto otázke sa začnú 13. mája



Vo vedení zvyšných ministerstiev by nemali nastať nijaké zmeny.



Štátna duma rozhodne o kandidátoch najneskôr do týždňa, a to prvýkrát na základe novely ústavy z roku 2020. Okrem toho všetky nominácie musí schváliť prezident.



Mišustinova predchádzajúca vláda mala pôvodne deväť vicepremiérov a jedného prvého podpredsedu vlády.



Staronový ruský prezident Vladimir Putin 10. mája, tri dni po svojej inaugurácii, vymenoval za predsedu vlády opäť Michaila Mišustina, ktorý predtým v súlade s ústavou podal demisiu. Mišustin už predložil prezidentovi návrhy na štruktúru federálnych výkonných orgánov, hlava štátu v sobotu podpísala zodpovedajúci dekrét.