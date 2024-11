Mitsotakis a Rutte sa zhodli že EÚ musí posilniť spoluprácu s NATO

Atény 26. novembra (TASR) - Európska únia potrebuje posilniť svoje postavenie v oblasti obrany, viac investovať do svojho zbrojného priemyslu a zintenzívniť spoluprácu so Severoatlantickou alianciou (NATO), vyhlásil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v utorok po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Aténach.



Rutte podľa oficiálneho vyhlásenia NATO privítal investície Grécka vo výške tri percentá HDP na obranu a bezpečnosť. Zároveň ocenil Grécko za "vysokokvalifikovanú armádu a čoraz modernejšie kapacity" a poďakoval mu za podporu Ukrajiny, ktorá zahŕňa zbrane, muníciu i výcvik pilotov na stíhačky F-16.



"Naša podpora Ukrajine ju udržala v boji, ale musíme ísť ďalej, aby sme zmenili trajektóriu konfliktu," vyzval bývalý holandský premiér.



"Zhodli sme sa na jednej zo základných priorít všetkých spojencov, a to na potrebe posilniť našu spoločnú obranu. To si vyžaduje silný obranný priemysel, významné investície... a efektívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a NATO," uviedol Mitsotakis.



Európske členské štáty NATO už niekoľko mesiacov diskutujú o plánoch na zvýšenie investícií do obrany kvôli vojne na Ukrajine a neistote okolo budúcej americkej administratívy novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.



Z údajov Európskej obrannej agentúry vyplýva, že spoločné výdavky EÚ na obranu (približne 326 miliárd eur v roku 2024) sú len 1,9 percenta jej HDP aj napriek ich zvýšeniu po ruskej invázii na Ukrajinu.



Rutteho návšteva Atén prichádza po stretnutí s Trumpom na Floride a predstaviteľmi Turecka v Ankare. Okrem Mitsotakisa rokoval aj s gréckym ministrom zahraničných vecí Giorgosom Gerapetritisom a obrany Nikosom Dendiasom.



Na protest proti návšteve demonštrovalo v centre gréckej metropoly niekoľko tisíc ľudí. Najväčšie zhromaždenie zorganizovali komunistami podporované odbory. Protestujúci vyzývali, aby sa peniaze dávali na zdravotníctvo a vzdelávanie, "nie na zabijakov z NATO".