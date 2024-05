Mitsotakis apeloval na intenzívnejšiu bilaterálnu komunikáciu

Atény/Ankara 13. mája (TASR) - Grécko a Turecko musia v budúcnosti zintenzívniť svoju bilaterálnu komunikáciu, vyhlásil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis počas návštevy Ankary. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zase uviedol, že medzi ich krajinami neexistujú žiadne neriešiteľné problémy, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Turecko aj Grécko sú súčasťou Severoatlantickej aliancie (NATO) a zároveň historickí nepriatelia. Dlhodobo sa sporia vo viacerých otázkach vrátane námorných hraníc, energetických zdrojov v Stredozemnom mori či o etnicky rozdelený Cyprus.



"Aj napriek nezhodám sa sústredíme na pozitívny prístup a udržiavame otvorené kanály dialógu," uviedol Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii.



Mitsotakis označil časté stretnutia medzi nimi v uplynulých mesiacoch za dôkaz toho, že susediace štáty si vedia vytvoriť "prístup vzájomného porozumenia, nie ako výnimku, ale ako produktívnu normalitu".



Lídri sa podľa agentúry Reuters nezhodli v otázke, ako klasifikovať palestínske militantné hnutie Hamas. Erdogan ako hlasný kritik izraelskej vojny v Pásme Gazy zopakoval svoj postoj, že Hamas považuje za organizáciu odporu. Podľa Mitsotakisa však obaja súhlasia s tým, že násilie musí skončiť a je potrebné uzavrieť prímerie.



"Toľko členov Hamasu bolo zabitých. Celý Západ na nich útočí všetkými druhmi zbraní a munície. Nazvať Hamas... teroristickou organizáciou by bolo kruté," povedal Erdogan s tým, že v tureckých nemocniciach je hospitalizovaných vyše 1000 členov tohto hnutia.



Izrael, Spojené štáty aj Európska únia, ktorej je Grécko členom, okrem iných zaraďujú Hamas na svoj zoznam teroristických organizácií.



Mitsotakis uistil, že Grécko podporuje Turecko v jeho snahe vstúpiť do EÚ "napriek veľkým ťažkostiam... pod podmienkou, že sa integruje do európskeho acquis," čím odkazoval na základnú legislatívu Únie.