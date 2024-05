Mitsotakis: Budúcnosť Severného Macedónska v EÚ závisí od dohody

Atény 13. mája (TASR) - Grécky konzervatívny premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok zareagoval na inauguračný prejav novozvolenej prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Davkovovej, v ktorom odmietla použiť oficiálny názov svojej krajiny, platný od roku 2018. Zároveň pripomenul, že európska budúcnosť Severného Macedónska nie je istá. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Mitsotakis v pondelok na sociálnej sieti X uviedol, že slová, ktoré Siljanovská-Davkovová vo svojom inauguračnom prejave zvolila boli provokáciou, a to, že nevyslovila celý názov krajiny označil za "nelegálne a neprípustné".



"Bilaterálne vzťahy ako aj kroky, ktoré Skopje podniká voči Európe, závisia od dodržania dohody," uviedol Mitsotakis na sociálnej sieti X a dodal, že Grécko už nebude akceptovať žiadne podobné "prešľapy", konštatuje AFP.



Siljanovská-Davkovová je nacionalistka a vo svojom prvom príhovore pri nástupe do úradu hlavy štátu nepoužila celý názov "Severné Macedónsko", na ktorom sa krajina v roku 2018 dohodla so susediacim Gréckom. Grécko po dohode prestalo blokovať snahy Severného Macedónska o členstvo v NATO a v Európskej únii.



Priamo na jej inauguračnej slávnosti sa zúčastnila aj grécka veľvyslankyňa Sofia Filipidisová, ktorá po prejave, v ktorom stálo "budem rešpektovať ústavu a zákony a ochraňovať zvrchovanosť, teritoriálnu integritu a nezávislosť Macedónska" inauguráciu okamžite na protest opustila, uviedli miestne médiá.