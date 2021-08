Mitsotakis: EÚ musí pomôcť afganským susedom, aby nenastala migrácia

Atény 23. augusta (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok vyzval Európsku úniu, aby pomohla krajinám susediacim s Afganistanom zastaviť nový príliv migrantov do Európy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je dôležité, aby Európska únia podporovala krajiny v blízkosti Afganistanu, aby sa zabezpečilo, že v Európe nebudeme mať ďalšie migračné toky," povedal predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis počas pondelkového stretnutia s prvou podpredsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolaovou.



Podľa Mitsotakisa sa Grécku už v minulosti podarilo odvrátiť vlny masovej migrácie. Prípadnú novú vlnu chce preto premiér riešiť "rovnakou politikou".



Hovorca vlády Jannis Oikonomu v pondelok dodal, že Atény nebudú "brať na ľahkú váhu prípadnú eskaláciu otázky imigrácie a utečencov". Tamojšie úrady informovali, že Grécko už posilňuje svoju pozemnú hranicu s Tureckom a na mieste dokončuje 40-kilometrový plot, ktorého stavba je vo finálnej fáze. Grécko okrem toho v oblasti rozmiestnilo nové bezpečnostné kamery a radary a čoskoro do služby prijme ďalších 250 pohraničníkov.



Podľa vysokého komisára OSN pre utečencov sa Grécku v súčasnosti nachádza 40.000 afganských žiadateľov o azyl a utečencov. Afganskí občania tvoria väčšinu migrantov prichádzajúcich do Grécka. Atény stáli v prvej línii migračnej krízy v roku 2015, keď z Turecka do EÚ prešlo viac ako milión ľudí.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že návrat moslimských fundamentalistov uvrhol budúcnosť mnohých Afgancov do neistoty a vyvolal obavy z toho, že milióny ľudí môžu pri úteku z Talibanom ovládaného Afganistanu zamieriť práve do Európy.