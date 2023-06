Mitsotakis po jasnom víťazstve vo voľbách zloží prísahu

Atény 26. júna (TASR) - Líder gréckych konzervatívcov Kyriakos Mitsotakis po drvivom víťazstve v nedeľňajších parlamentných voľbách zloží v pondelok prísahu ako predseda vlády. V utorok by mal podľa miestnych médií oznámiť zloženie svojho kabinetu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Išlo o druhé parlamentné voľby za posledných päť týždňov. Mitsotakis bude zastávať funkciu predsedu vlády druhé funkčné obdobie po sebe.



Po spočítaní 99,6 percenta hlasov Mitsotakisom vedená strana Nová demokracia (ND) získala 40,6 percenta hlasov a zabezpečila si absolútnu väčšinu v 300-člennom parlamente.



Jej hlavný súper - ľavicová strana SYRIZA - utrpela zdrvujúcu porážku, keď ju podporilo necelých 18 percent voličov a má 48 kresiel.



Panhelénske socialistické hnutie (PASOK) dosiahlo zisk 11,9 percenta hlasov (32 kresiel) a Komunistická strana Grécka (KKE) oslovila 7,7 percenta voličov (20 kresiel). Do parlamentu sa dostala aj nová ultranacionalistická strana Sparťania (Spartiates), ktorá získala vyše štyri percentá (12 kresiel).



Trojpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu prekročili aj pravicovo-populistická strana Grécke riešenie (Elliniki Lisi), krajne pravicové Demokratické vlastenecké hnutie - Víťazstvo (NIKI) a radikálna ľavicová strana Plefsi Eleftherias.