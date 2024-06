Mitsotakis po výsledku eurovolieb naznačil zmeny vo vláde

Atény 11. júna (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v utorok naznačil zmeny vo svojej vláde. Podľa neho sú potrebné isté "korekčné opatrenia" po tom, čo jeho stredopravicová strana Nová demokracia nezískala takú podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako sa očakávalo. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Vládna Nová demokracia získala v nedeľňajších eurovoľbách 28,3 percenta hlasov. Hoci v Grécku zvíťazila, cieľ, ktorý počas predvolebnej kampane stanovil Mitsotakis, bol dosiahnuť 33 percent. Zároveň je to oveľa menej v porovnaní so 40 percentami, ktoré zaznamenala vo vlaňajších parlamentných voľbách v Grécku.



"Máme pred sebou tri roky. Je mojou povinnosťou... vykonať všetky nápravné kroky, ktoré ľuďom ukážu, že sme ich posolstvo vzali do úvahy," povedal Mitsotakis v rozhovore pre televíziu Alfa.



Zvolanie predčasných parlamentných volieb vylúčil, podľa neho však vo vhodnom čase dôjde k posúdeniu pôsobenia ministrov. Konkrétne zmeny vo vláde neoznámil.



Protestnú voľbu, ako grécky premiér nazval nedeľňajšie hlasovanie, pripísal vysokým životným nákladom. Preto prisľúbil, že vláda sa bude v rámci rozpočtových limitov Grécka viac snažiť bojovať so stúpajúcimi cenami potravín, vylúčil však zníženie dane z obratu.



"Chápem, prečo sa niektorí občania rozhodli hlasovať a iní zas mlčať... Aj nehlasovanie je politickým odkazom," uviedol Mitsotakis. Volebná účasť v Grécku dosiahla približne 41 percent.



Podpore Novej demokracie podľa neho uškodilo aj zavedenie zákona umožňujúceho manželstvá osôb rovnakého pohlavia, čo zrejme odradilo niektorých tradičných voličov. Mitsotakis podľa svojich slov neplánuje zákon zmeniť, pretože verí v princíp rovnosti.