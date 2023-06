Mitsotakis sa teší z volebného víťazstva, ktoré mu dáva silný mandát

Atény 25. júna (TASR) - Líder gréckych konzervatívcov Kyriakos Mitsotakis v nedeľu vyjadril radosť, že drvivým víťazstvom v nedeľných parlamentných voľbách - druhých za posledných päť týždňov - získal silný mandát na transformáciu svojej krajiny.



Ako uviedla agentúra AFP, Mitsotakisom vedená strana Nová demokracia (ND) dostala vo voľbách hlasy viac ako 40 percent voličov. Mitsotakis tak bude zastávať funkciu predsedu vlády druhé funkčné obdobie po sebe.



"Ľudia nám dali jasnú väčšinu. Zásadné reformy budú rýchlo pokračovať," povedal 55-ročný absolvent Harvardu a bývalý konzultant spoločnosti McKinsey v televíznom prejave.



Podľa čiastkových oficiálnych výsledkov získala ND pohodlnú parlamentnú väčšinu na zostavenie vlády na druhé štvorročné obdobie.



Oficiálne výsledky hlasovania z takmer 90 percent volebných miestností v celej krajine ukázali, že Mitsotakisova ND získala niečo vyše 40 percent hlasov, pričom jej hlavný súper - ľavicová strana SYRIZA - utrpela zdrvujúcu porážku, keď ju podporilo necelých 18 percent voličov.



AFP dodala, že tento výsledok je pre stranu SYRIZA ešte horší ako v posledných voľbách v máji, keď za ňu hlasovalo 20 percent voličov.



Predpokladá sa, že trojpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročí celkovo osem politických strán vrátane krajne pravicovej strany Sparťania (Spartiates), ktorú podporuje uväznený bývalý zákonodarca zo strany Zlatý úsvit - v súčasnosti zakázanej.



Počet strán, ktoré sa dostanú do parlamentu, ovplyvní, koľko kresiel bude mať víťaz.



Pred voľbami sa predpokladalo, že Mitsotakisova strana by mohla v parlamente obsadiť 157 alebo 158 z 300 kresiel, a to vďaka zmene volebného zákona, ktorá víťaznej strane udeľuje bonusové kreslá.



V májových voľbách, ktoré sa konali podľa pomerného volebného systému, ND chýbalo na získanie väčšiny päť mandátov - napriek tomu, že vo voľbách dostala 41 percent hlasov.