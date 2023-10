Mitsotakis: Klesajúca pôrodnosť v Grécku je národné nebezpečenstvo

Atény 17. októbra (TASR) - Klesajúca pôrodnosť v Grécku predstavuje "národné nebezpečenstvo", vyhlásil v utorok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis po tom, čo najnovšie údaje ukázali, že počet obyvateľov Grécka by sa mohol do roku 2050 znížiť o vyše milión ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Grécko vlani zaznamenalo len jeden pôrod na dve úmrtia, upozornil v utorok Mitsotakis na konferencii o demografii. Dodal, že ide o "národne nebezpečenstvo, ktoré je v plnom rozvoji".



"Naši ľudia patria k najstarším v Európe," uviedol premiér s tým, že počet Grékyň vo veku od 20 do 40 rokov za uplynulých päť rokov klesol o 150.000.



"Ak nič neurobíme... do roku 2050 nás môže byť menej o 1,4 milióna," uviedol pre štátnu televíziu TV ERT demograf Byron Kotzamanis, autor štúdie, ktorá predpovedá demografický vývoj v Grécku.



Grécky štatistický úrad ELSTAT v októbri oznámil, že v roku 2022 zaznamenali v krajine o niečo menej než 77.000 pôrodov a vyše 140.000 úmrtí. Počet pôrodov klesol v porovnaní s rokom 2021 o 10,3 percenta. Pre porovnanie v roku 1932 zaznamenali v Grécku vyše 185.000 pôrodov a menej než 118.000 úmrtí.



Aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odhaduje, že počet obyvateľov Grécka klesne do roku 2030 z 10,4 milióna na desať miliónov.



Mitsotakisova konzervatívna vláda, ktorú Gréci v júnových voľbách opätovne zvolili do funkcie, vytvorila nové ministerstvo pre rodinné otázky a prisľúbila, že zvýši prídavky na deti.