Mitsotakis žiada financie EÚ na predĺženie plota na hranici s Tureckom

Atény 1. apríla (TASR) – Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval v piatok Európsku úniu, aby zvážila finančnú pomoc na predĺženie oceľového plota na hranici s Tureckom, zameraného proti migrantom.



"Je načase, aby EÚ vážne uvažovala o poskytnutí eurofondov na tento druh projektov," povedal Mitsotakis pre agentúru AFP počas návštevy severovýchodného Grécka, kde oznámil projekt predĺženia hraničného oplotenia o 35 kilometrov.



"Napokon, prispievame k európskej bezpečnosti a aj integrovanejšej a účinnejšej európskej azylovej politike," zdôvodnil predseda gréckej vlády požiadavku.



Päť metrov vysoký oceľový plot na hranici Grécka s Tureckom pozdĺž rieky Marica (Evros) má v súčasnosti 37,5 kilometra. Zámerom gréckej vlády je predĺžiť ho o celkovo 100 kilometrov do roku 2026.



Mitsotakis zdôraznil, že aktuálny projekt s odhadovanými nákladmi 100 miliónov eur a termínom výstavby do jedného roka realizujú aj bez financií EÚ.



Pripomenul, že táto hranica je aj vonkajšou hranicou EÚ, ktorej ochrana je podľa neho podmienkou dosiahnutia novej dohody a migrácii a azyle medzi členskými štátmi Únie.



Diskusia o financovaní takýchto plotov sa znova vynorila na februárovom summite EÚ. Viacero krajín vrátane Rakúska a Grécka požaduje financie Únie na posilnenie zábran na vonkajších hraniciach EÚ s cieľom znížiť prílev azylantov.



Európska komisia však v januári prízvukovala, že na tento účel nie sú v rozpočte EÚ prostriedky. "Ak by sme mali vynaložiť peniaze na múry alebo ploty, neboli by peniaze na iné veci," uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.