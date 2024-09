Holandsko varovalo, že hackeri z GRU sa snažia narušiť pomoc Ukrajine

Brusel/Amsterdam 6. septembra (TASR) - Holandská vojenská spravodajská služba (MIVD) varuje, že hackeri z ruskej vojenskej tajnej služby GRU sa snažia získať prehľad o západnej vojenskej pomoci Ukrajine a zabrániť jej. Na piatkovú správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Riaditeľ MIVD Peter Reesink zdôraznil, že Holandsko zatiaľ nebolo cieľom uvedenej hackerskej skupiny, ale podľa zistení MIVD sa operácie jednotky GRU 29155 zameriavajú hlavne na vlády a životne dôležitú infraštruktúru. Spolu so Spojenými štátmi a spravodajskými službami z iných krajín MIVD zverejnila varovanie spolu s radami, ako sa s týmito hrozbami môžu krajiny vyrovnať.



"Zameriavajú sa na sektory logistiky v krajinách, ktoré Ukrajine poskytujú pomoc alebo zohrávajú úlohu pri poskytovaní pomoci. A Holandsko je dôležitá tranzitná krajina," uviedol pre médiá.



NL Times pripomenul, že sa nestáva často, aby MIVD zverejnila informácie, ktoré zhromaždila. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans v tejto súvislosti vyjadril nádej, že krajiny sa môžu lepšie vyzbrojiť proti "takýmto ďalekosiahlym útokom a špionáži" aj tým, že budú zdieľať ako fungujú hackerské skupiny a ich útoky. "Zdieľať to musia nielen vlády, ale aj výrobcovia a dodávatelia vojenského materiálu pre Ukrajinu," dodal minister.



Podľa západných spravodajských služieb sa jednotka GRU 29155 snaží získať prehľad o vojenských pohyboch a dodávkach zbraní na Ukrajinu. Niekoľko krajín spája túto jednotku s otravou bývalého dôstojníka GRU Sergeja Skripaľa v Spojenom kráľovstve v roku 2018 a s výbuchom muničného skladu v Českej republike.



Americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo obvinenie voči šiestim ruským hackerom. Piati z nich údajne pracovali pre jednotku GRU 29155, šiesty bol civilista. Údajne sa pokúsili preniknúť do počítačov používaných ukrajinskou vládou pred inváziou na Ukrajinu.



Podľa Američanov sa ruskí hackeri pomocou softwaru WhisperGate pokúsili zaútočiť na systémy v 26 krajinách NATO vrátane USA. Američania zároveň prezradili, že na protioperácii Toy Soldier spolupracovali spravodajské služby z desiatich krajín, vrátane Austrálie, Kanady, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Ukrajiny, Českej republiky a Spojeného kráľovstva.





(spravodajca TASR Jsromír Novak)