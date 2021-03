Mjanmarčania vyjadrujú solidaritu a vzdor po prevrate tetovaniami

Nepjito 3. marca (TASR) - Odporcovia nedávneho vojenského prevratu v Mjanmarsku si zo solidarity dávajú vytetovať podobu zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij a ďalšie prodemokratické symboly.



Čoraz častejšie si ľudia dávajú urobiť tetovania profilu tváre Su Ťij, pozdrav vo forme troch prstov, ktorý vyjadruje solidaritu a vzdor, alebo heslá žiadajúce slobodu. Protesty proti vojenskej junte pritom už vstupujú do druhého mesiaca, pripomenula v stredu tlačová agentúra DPA.



Zisky sú darované Hnutiu za občiansku neposlušnosť (CDM).



"Tetovania sú nezabudnuteľnými spomienkami, ktoré zostanú na našich telách," povedal 25-ročný demonštrant z etnickej skupiny Inthov, ktorý chodí na protesty v meste Ňaunšwei pri jazere Inle vo východnom Mjanmarsku (bývalej Barme). "Peňažné dary idú na podporu CDM," dodal.



CDM pomáha nemocničným pracovníkom, učiteľom a ďalším vládnym zamestnancom, ktorí odmietajú chodiť do práce odvtedy, čo armáda dosadila podľa svojich slov "dočasnú vládu". Mnohí sa budú musieť vysťahovať z vládou poskytnutých bytov a hrozí im zatknutie.



"Každý sa môže slobodne rozhodnúť, koľko peňazí daruje - obvykle je to 5000 mjanmarských kyatov," spresnil demonštrant. To je približne 2,95 eura.



Ďalší muž, ktorý pochádza z bývalého hlavného mesta Rangún, si dal vytetovať pozdrav troma prstami spolu so slovami "Jarná revolúcia" v barmčine. Vysvetlil, že toto jeho spôsob "odmietnutia prevratu".



Tetovanie je stáročia starý zvyk medzi rôznymi etnickými skupinami Mjanmarska a mnohí ľudia veria, že má moc ochrániť ich. Kým Inthovia majú vlastný spôsob tetovania, tradičné techniky už začali nahrádzať tie moderné.