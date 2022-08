Mjanmarská armáda je otvorená rokovaniam so Su Ťij

Rangún 19. augusta (TASR) - Šéf mjanmarskej junty a veliteľ armády Min Aun Hlain v piatok oznámil, že vojenská vláda je otvorená rokovaniam so zosadenou líderkou Aun Schan Su Ťij o ukončení krízy vyvolanej vojenským prevratom. Povedal to po uzavretí súdneho procesu s političkou, píše tlačová agentúra AFP.



"Súdny proces proti nej, ktorý sa konal v súlade so zákonmi, sa skončil a my budeme uvažovať o rokovaniach s ňou," uviedol v oznámení Min Aun Hlain.



Su Ťij (77) je zadržiavaná od vojenského prevratu 1. februára 2021. Generáli vtedy zvrhli jej vládu a ukončili krátke obdobie demokracie v juhovýchodnej ázijskej krajine.



Za sériu obvinení Su Ťij doteraz odsúdili na 17 rokov väzenia. Podľa ľudskoprávnych organizácií išlo o politicky motivované obvinenia.



Nositeľke Nobelovej ceny za mier hrozia ďalšie desiatky rokov väzenia, ak ju súdy riadené vojenskou juntou usvedčia aj z iných obvinení. Procesy sa odohrávajú bez prístupu verejnosti a novinári na ne nemali prístup. S médiami sa nemohli rozprávať ani jej právnici. Navyše, junta ani nenaznačila, kedy by sa mohli súdne procesy proti Su Ťij skončiť.



Od vojenského prevratu vlani vo februári bolo pri tvrdých zásahoch proti odporcom režimu zabitých vyše 2000 ľudí a zatknutých viac než 15.000 osôb, uviedla miestna monitorovacia organizácia.