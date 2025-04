Mjanmarská armáda vypálila varovné výstrely na konvoj Červeného kríža

Nepjito 2. apríla (TASR) - Mjanmarská junta v stredu uviedla, že vystrelila varovné výstrely na konvoj organizácie čínsky Červený kríž, keď sa priblížil do oblasti konfliktu, aby doručil pomoc obetiam zemetrasenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skupina deviatich vozidiel sa v utorok večer približovala k obci na severe krajiny v Šanskom štáte a na pokyn vojakov nezastavila, uviedol hovorca junty. „Zo vzdialenosti približne 200 metrov sa bezpečnostné sily pokúsili zastaviť (konvoj) svetelným signálom, ale neúspešne. Bezpečnostné sily vystrelili tri výstrely smerom k oblohe,“ uviedol hovorca vo vyhlásení pre štátne médiá.



Od piatkového zemetrasenia v Mjanmarsku s magnitúdou 7,7, ktoré si vyžiadalo už viac ako 2800 obetí, prichádzajú do krajiny pracovníci medzinárodných organizácií a záchranári. Prístup do zasiahnutých oblastí však sťažujú zničené cesty, slabé telekomunikačné spojenie a pokračujúce boje medzi vojenskou juntou a prodemokratickými milíciami, píše AFP.



Hovorca junty potvrdil, že konvoj patrí k čínskemu Červenému krížu a že incident sa vyšetruje. Podľa jeho slov konvoj svoj príchod „vopred neoznámil Mjanmarsku, príslušnému veľvyslanectvu a ani úradu vojenského atašé".



Šanský štát je dejiskom intenzívnych bojov medzi juntou a ozbrojenými skupinami etnických menšín, ktoré ovládli rozsiahle oblasti územia. Hovorca tvrdí, že „niektoré skupiny využívajú (záchranné misie) politicky“.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí ozrejmilo, že vybavenie zaslané Červeným krížom dorazilo a že tím i zásoby sú „v súčasnosti v bezpečí“, píše AFP. „Naliehavo žiadame všetky strany v Mjanmarsku, aby zabezpečili nerušený priechod pre pomoc,“ vyhlásilo v stredu čínske ministerstvo.