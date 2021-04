Mjanmarská armáda zatkla jedného z lídrov protestov

Na snímke demonštrant proti vojenskému prevratu píše červeným sprejom slogany na zastávke autobusu v Rangúne v stredu 14. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Nepjito 15. apríla (TASR) - Mjanmarská armáda zatkla jedného z troch lídrov protestov proti vojenskému puču, ktoré v krajine prebiehajú od začiatku februára. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie médiá a svedkov na mieste diania.Aktivista Wai Moe Naing sa podľa správ miestnych médií vo štvrtok nachádzal na proteste v severomjanmarskom meste Monywa, kde demonštranti na motorkách prišli vyjadriť nepokojnosť s vojenskou juntou. Zatkli ho po tom, čo do jeho motorky úmyselne vrazilo auto.Podľa nemenovaného účastníka tohto protestu si zatknutý aktivista dával veľký pozor na to, aby neprišiel s ozbrojenými silami do konfliktu.povedal pre DPA.Demonštrácie sa vo štvrtok odohrali aj v druhom najväčšom meste, Mandalaj, kde armáda rozpustila protestný pochod zdravotníkov a zatkla zhruba 20 ľudí, informujú miestne médiá. Podľa informácií DPA junta po demonštrantoch aj strieľala, pričom jeden človek zomrel a viacerí sa zranili.Protestujúci v Mjanmarsku ešte v stredu vyliali na ulice miest v stredu červenú farbu ako symbol krviprelievania počas protiarmádnych protestov, ktoré si už vyžiadali viac ako 700 životov.Aktivisti usporiadali protesty aj v ďalších menších mestách krajiny - Mounjua, Sagajn a Davej -, keď na motorkách niesli červené vlajky politickej strany Národná liga za demokraciu (NLD) štátnej kancelárky (premiérky) Aun Schan Su Ťij.Vlna protestov v Mjanmarsku sa začala po prevrate z 1. februára, keď armáda zvrhla občiansku vládu a prevzala moc v krajine. Junta uväznila členov vlády vrátane štátnej kancelárky Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina. Vojenský puč spustil masové protesty, ktoré sa bezpečnostné sily snažia potlačiť násilím a represiami.Mjanmarské Združenie pre pomoc politickým väzňom (AAPP) potvrdilo už najmenej 715 úmrtí, vrátane 50 detí. Upozornilo súčasne, že skutočný počet obetí je pravdepodobne vyšší.Podľa tejto neziskovej organizácie sa vo väzení nachádza najmenej 3070 civilistov. Na zozname vydaných zatykačov má figurovať 756 osôb vrátane popredných osobností či lekárov, ktorí odmietajú počas pandémie koronavírusu pracovať v štátnych nemocniciach, pacientov však naďalej ošetrujú na iných miestach, dopĺňa DPA.