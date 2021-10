Mjanmarská junta bojkotuje summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie

Rangún 26. októbra (TASR) – Mjanmarská vojenská vláda bojkotovala v utorok summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) po tom, čo veliteľovi junty Min Aun Hlainovi zakázal účasť.



Ako píše agentúra AFP, vojenský režim tak ešte prehĺbil svoju izoláciu od zvyšku regiónu, ktorá sa začala, keď pred deviatimi mesiacmi zvrhol demokraticky zvolenú vládu.



Na trojdňovom virtuálnom summite, ktorý sa začal v utorok, sa plánujú zúčastniť americký prezident Joe Biden i vedúci predstavitelia Číny a Ruska.



Práve Mjanmarsko bolo ústrednou témou utorkových rozhovorov, približuje AFP. Krajina sa zmieta v chaose, odkedy ju ovládla junta, ktorá následne proti svojim odporcom zaviedla tvrdé represálie.



Medzinárodné spoločenstvo od ASEAN-u očakáva, že upokojí napätú situáciu vo svojom členskom štáte, komentuje AFP. Združenie v tejto súvislosti síce načrtlo päťbodový plánu na dosiahnutie mieru, objavili sa však pochybnosti, či ho junta dodrží.



Združenie ASEAN veliteľovi zakázalo účasť po tom, čo junta odmietla požiadavku, aby sa jeho mimoriadny vyslanec pre Mjanmarsko Erywan Yusof mohol stretnúť so všetkými zainteresovanými stranami vrátane zvrhnutej štátnej kancelárky prakticky premiérky Aun Schan Su Ťij.



Junta rozhodnutie ASEAN-u ostro kritizovala, vnímajúc ho ako porušenie pravidla o nezasahovaní do vnútorných záležitostí členských krajín tohto združenia.



Združenie krajín juhovýchodnej Ázie na svoj regionálny summit namiesto veliteľa Min Aun Hlaina pozvalo predstaviteľa mjanmarského ministerstva zahraničných vecí. Vojenský režim však v predvečer stretnutia avizoval bojkot, pretože vyslanie nižšie postaveného predstaviteľa by, ako sa doslova vyjadrila junta, „ovplyvnilo našu suverenitu a imidž".



Vojenský prevrat v Mjanmarsku sa začal 1. februára 2021. K puču došlo v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb.



Armáda prevrat zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov v súvislosti s drvivým víťazstvom Národnej ligy za demokraciu (NLD), vedenej laureátkou Nobelovej ceny za mier, štátnou kancelárkou – teda prakticky mjanmarskou premiérkou – Aun Schan Su Ťij.



Moc v krajine oficiálne prevzal veliteľ ozbrojených síl. Výsledky volieb vyhlásil za neplatné a oznámil, že sa uskutočnia nové voľby po skončení výnimočného stavu, ktorý má trvať jeden rok. Okrem Su Ťij bol zadržaný aj prezident republiky Win Mjin a ďalší členovia vlády i parlamentu. Mjanmarské bezpečnostné zložky podľa OSN usmrtili už vyše 1000 civilistov a tisíce ľudí zadržali.