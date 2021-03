Mjanmarská junta obvinila 5 novinárov za pokrývanie protestov

Protivládni demonštranti sa zhromažďujú počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom meste Rangún 12. marca 2021. Foto: TASR/AP

Rangún 12. marca (TASR) - Mjanmarský súd v piatok oficiálne obvinil piatich novinárov, vrátane fotografa svetovej tlačovej agentúry AP, za informovanie o protestoch proti vojenskému prevratu. Súd tak urobil týždeň po tom, čo vojenská junta podnikla razie v redakciách a zrušila médiám povolenia na výkon práce. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Ázijská krajina Mjanmarsko sa nachádza v chaose od prevratu z 1. februára, pri ktorom armáda zosadila líderku civilnej vlády Aun Schan Su Ťij. Vyvolalo to masové povstanie a protesty, pri ktorých vychádzajú do ulíc státisíce ľudí žiadajúcich návrat k demokracii.Päť novinárov pokrývajúcich protest proti puču v meste Rangún bolo zatknutých minulý mesiac. Teraz čelia obvineniam zJunta po prevrate novelizovala zákon tak, že maximálny trest dva roky väzenia za tieto trestné činy zvýšila na tri roky za mrežami.Piati žurnalisti boli oficiálne obvinení na piatkovom súdnom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnili cez videomost, a zástupca veľvyslanectva USA čakal pred budovou súdu.Jedným z novinárov bol Thein Zo, fotograf tlačovej agentúry Associated Press (AP). Jeho brat Mjint Ťjo povedal po pojednávaní pre AFP, že mu dovolili ísť dnu a zúčastniť sa na videomoste s obvinenými.uviedol Mjint Ťjo a dodal, že Thein Zo bol v slzách.priblížil brat.Ďalší štyria novinári sú z fotoagentúry Myanmar Photo Agency, súkromného týždenníka 7Day News, zo spravodajského portálu Zee Kwet Online, a jeden je novinár na voľnej nohe.Pojednávanie sa konalo na záver týždňa, keď úrady urobili razie v dvoch miestnych médiách - Myanmar Now a Mizzima.Aj im odobrali vydavateľské povolenia, ale tiež nezávislým médiám DVB, Khit Thit a 7Day News.Editor média Mizzima, So Mjint, vo štvrtok na videokonferencii výboru Thajského klubu zahraničných dopisovateľov povedal, že jeho personál bol na takéto zásahy proti médiámuviedol výboru So Mjint.dodal.