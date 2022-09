Mjanmarská junta odsúdila na rok väzenia bývalú britskú veľvyslankyňu

Rangún 2. septembra (TASR) - Junta Mjanmarska odsúdila v piatok na rok väzenia niekdajšiu britskú veľvyslankyňu v tejto juhovýchodoázijskej krajine Vicky Bowmanovú a tiež jej manžela, prominentného mjanmarského umelca Tchein Lina. Dôvodom je údajne porušenie imigračných pravidiel. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z prostredia diplomacie.



Bowmanovú zadržali koncom augusta v Rangúne za to, že žila na inej adrese, než bola uvedená na dokumente slúžiacom na registráciu cudzincov. Jej manžel bol zatknutý za to, že jej v tejto veci pomáhal. Hrozilo im väzenie až do piatich rokov, uvádza AFP.



Bowmanová bola britskou veľvyslankyňou v Mjanmarsku v rokoch 2002–2006. Prv než sa stala veľvyslankyňou, bola tiež v rokoch 1990–1993 druhou tajomníčkou britského veľvyslanectva. V súčasnosti je riaditeľkou Mjanmarského strediska pre zodpovedné podnikanie (MCRB).



Aktivista a maliar Tchein Lin bol v roku 1998 zatknutý a 6,5 roka ho zadržiavali ako politického väzňa za to, že sa kriticky vyjadroval voči vláde predošlej junty.



AFP približuje, že vzťahy medzi Mjanmarskom a bývalou koloniálnou mocnosťou Britániou sa zhoršili od vlaňajšieho prevratu, keď moc v Mjanmarsku prevzala vojenská vláda. Londýn zareagoval zavedením viacerých kôl sankcií na mjanmarské podniky i jednotlivcov s väzbami na tamojšiu armádu.



Mjanmarský súd okrem toho v piatok odsúdil na tri roky väzenia zosadenú líderku krajiny Aun Schan Su Ťij. Uznal ju za vinnú, že sa zapájala do volebných podvodov.