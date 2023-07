Mjanmarská junta predĺžila výnimočný stav, zrejme odložia voľby

Rangún 31. júla (TASR) - Mjanmarská Rada pre národnú obranu a bezpečnosť sa v pondelok dohodla na predĺžení výnimočného stavu v krajine o ďalších šesť mesiacov. Podľa štátnych médií to pravdepodobne oddiali voľby, ktoré sa junta zaviazala zorganizovať do augusta, uvádza TASR.



Výnimočný stav bol v Mjanmarsku vyhlásený vo februári 2021, keď skupina generálov zvrhla vládu politickej líderky Aung San Su Ťij.



Ako informovala agentúra AFP, junta predtým prisľúbila, že v auguste tohto roku sa v Mjanmarsku uskutočnia nové voľby. Vo februári však opäť predĺžila platnosť výnosu o výnimočnom stave, pričom sa odvolala na stanovisko rady pre obranu a bezpečnosť, podľa ktorej sa situácia v krajine "ešte nevrátila do normálu".



Predĺžením platnosti výnimočného stavu sa posúva termín, do ktorého sa podľa ústavy musia v Mjanmarsku uskutočniť voľby.



Mjanmarsko je od prevratu z 1. februára 2021 a zosadenia líderky Aun Schan Su Ťij dejiskom násilného občianskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal viac ako 3000 mŕtvych a státisíce vysídlených.