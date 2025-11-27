< sekcia Zahraničie
Mjanmarská junta ruší tresty pre odsúdených podľa zákona proti disentu
Autor TASR
Rangún 27. novembra (TASR) - Mjanmarská junta v stredu zrušila tresty pre viac ako 3000 ľudí odsúdených podľa zákona, ktorý mal podľa pozorovateľov slúžiť na potlačenie odporu po prevrate v krajine. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP, podľa ktorej zámerom tohto kroku je, aby títo ľudia mohli hlasovať v nadchádzajúcich voľbách.
Po uväznení demokratickej premiérky Aun Schan Su Ťij a rozpustení jej strany mnohí pozorovatelia kritizovali voľby ako pokus o "rebranding" vojenskej vlády.
Junta podľa svojich vyhlásení udelila amnestiu, resp. zrušila tresty dovedna 3085 ľuďom odsúdeným podľa novely zákona prijatej po prevrate s cieľom postihovať autorov komentárov, ktoré „vyvolávajú strach“ alebo „šíria falošné správy“, väzenským trestom v trvaní troch rokov. Okrem toho bolo odložených aj 5600 neukončených prípadov.
Podľa pozorovateľov bol zákon namierený proti mjanmarským médiám, ktoré zažívali rozmach počas desať rokov trvajúceho demokratického režimu, ktorý sa však skončil zvrhnutím vlády.
Junta uviedla, že tresty boli zrušené s cieľom zabezpečiť, aby „všetci oprávnení voliči nestratili právo hlasovať v nadchádzajúcich demokratických parlamentných voľbách“, na ktorých sa zúčastňuje viacero politických strán. Začiatok volieb je naplánovaný na 28. december a mali by trvať takmer do konca januára.
Obdobie pred voľbami je poznačené krvavou ofenzívou armády proti povstaleckým skupinám a zavádzajú sa aj nové prísne zákony, podľa ktorých možno uložiť trest v trvaní až desať rokov väzenia v prípade protestov či kritizovania volieb, píše agentúra AFP.
Kým armáda prezentuje voľby ako príležitosť na celonárodné zmierenie, viacero povstaleckých skupín, ktoré majú pod kontrolou rozsiahle oblasti Mjanmarska, chce na svojich územiach voľby blokovať.
Nezávislý vyšetrovací mechanizmus OSN pre Mjanmarsko (IIMM) v stredu varoval, že čoraz častejšie prichádzajú správy o „závažných medzinárodných zločinoch páchaných v Mjanmarsku v období pred voľbami“. V prípade zatýkania kritikov volieb a podnikania leteckých útokov, ktorých cieľom je získať späť územia ešte pred voľbami, môže ísť podľa šéfa IIMM Nicholasa Koumjiana o zločiny proti ľudskosti.
