Mjanmarská junta sa pripravuje na voľby, zverejnila nové podrobnosti
Junta v pondelok oznámila, že dlho očakávané voľby sa v krajine začnú 28. decembra.
Autor TASR
Nepjito 21. augusta (TASR) - Mjanmarská vládnuca junta vo štvrtok zverejnila podrobnosti o plánovaných decembrových parlamentných voľbách. Oznámila, že prvá fáza hlasovania sa bude týkať približne tretiny okresov krajiny, a to napriek pokračujúcej občianskej vojne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Junta v pondelok oznámila, že dlho očakávané voľby sa v krajine začnú 28. decembra. Mjanmarsko sužuje konflikt od roku 2021, keď armáda zvrhla vládu demokratickej premiérky Aun Schan Su Ťij na základe nepodložených obvinení z volebných podvodov. Veľkú časť krajiny však nekontroluje armáda – spravujú ju mnohé prodemokratické gerily a etnické ozbrojené organizácie, ktoré sa zaviazali blokovať voľby vo svojich enklávach.
Rozsiahle územia krajiny sú mimo kontroly junty, zvrhnutá demokratická líderka je naďalej väznená a osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku je presvedčený, že voľby budú neregulárne a ich cieľom je legitimizovať pokračovanie doterajšej vlády junty.
Junta dosiaľ nezverejnila kompletný harmonogram volieb, ale podľa oznámenia zverejneného v štátnych médiách sa prvé kolo hlasovania uskutoční v 102 z 330 okresov Mjanmarska. Ide o okresy v rozľahlej a riedko osídlenej metropole Nepjito a približne štvrtinu tých, ktoré pokrývajú komerčnú metropolu a najväčšie mesto Rangún, ktoré má sedem milión obyvateľov.
V Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska, ktoré majú takmer úplne pod kontrolou miestni etnickí bojovníci z Arakanskej armády, bude v prvý deň volieb hlasovanie len v troch zo 17 okresov. V severnej Sagainskej oblasti, ktorá je baštou prodemokratických geríl, bude hlasovanie v približne tretine správnych obvodov.
Dátumy nasledujúcich kôl hlasovania dosiaľ junta neoznámila. Posledné voľby v Mjanmarsku sa konali v roku 2020.
V uplynulých týždňoch junta hlásila sériu obmedzených územných ziskov proti svojim protivníkom, a to v čase, keď sa usiluje získať späť územie pred voľbami. Medzičasom tiež zaviedla trest až do desať rokov väzenia pre kritikov alebo ľudí protestujúcich proti voľbám.
