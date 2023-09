Mjanmarsko upiera väznenej političke Su Ťij zdravotnú starostlivosť

Bangkok 14. septembra (TASR) - Mjanmarská vojenská junta upiera väznenej političke Aun Schan Su Ťij potrebnú zdravotnú starostlivosť a vhodnú výživu, čím ohrozuje jej život. Uviedla to vo štvrtok strana väznenej laureátky Nobelovej ceny za mier, informuje agentúra AFP.



Sedemdesiatročná Su Ťij je zadržiavaná od vojenského prevratu, ku ktorému došlo v Mjanmarsku vo februári 2021. Na základe rôznych vykonštruovaných obvinení ju juntou kontrolované súdy odsúdili na 33 rokov odňatia slobody. Trest jej neskôr v rámci čiastočnej amnestie "zmiernili" na 27 rokov.



"Predovšetkým nás znepokojuje skutočnosť, že (Su Ťij) nedostáva adekvátnu zdravotnú starostlivosť a že jej neposkytujú dostatok zdravej stravy ani (vhodné) ubytovanie, čo má za cieľ ohroziť jej život," uviedla vo štvrtkovom vyhlásení političkina strana Národná liga za demokraciu (NDL).



Miestne médiá v posledných dňoch písali o tom, že Su Ťij vo väzení trpí závratmi, zvracaním a nemôže prijímať potravu v dôsledku zubnej infekcie.



"V prípade, že dôjde k poškodeniu zdravia Aun Schan Su Ťij alebo k ohrozeniu života, zodpovedná bude zato výlučne vojenská junta," píše sa vo vyhlásení NDL.



Strana zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo tlak na vládnucich mjanmarských generálov v záujme prepustenia Su Ťij a všetkých ostatných politických väzňov. Podľa správ miestnych aktivistov bolo od prevratu v Mjamnarsku zatnutých už viac než 24.000 ľudí.



NDL tvrdí, že jej líderka je ako "rukojemníčka junty zadržiavaná na rôznych "utajených miestach". Vlani v lete ju premiestnili z domáceho väzenia do väznice v hlavnom meste Nepjito.



Samotná NDL, ktorá vyhrala posledné, relatívne slobodné voľby v roku 2020, bola do veľkej miery zdecimovaná a oficiálne rozpustená, a jedného z jej predstaviteľov dokonca popravili.



Hovorca junty označil správy o zlom zdravotnom stave väznenej političky za fámy. Počas posledného súdneho procesu, ktorý sa skončil vlani, sa Su Ťij často nezúčastňovala na pojednávaniach zo zdravotných dôvodov.