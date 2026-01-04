< sekcia Zahraničie
Mjanmarska junta v rámci amnestie prepustí vyše 6000 väzňov
Junta okrem toho celoplošne znížila tresty o jednu šestinu, s výnimkou osôb odsúdených za závažné trestné činy.
Autor TASR
Nepjito 4. januára (TASR) - Mjanmarská junta v nedeľu oznámila, že v rámci každoročnej amnestie pri príležitosti Dňa nezávislosti Mjanmarska prepustí viac ako 6000 väzňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Úradujúci prezident Únie Mjanmarskej republiky udelil milosť 6134 väzňom a väzenkyniam, ktorí si odpykávajú tresty vo väzniciach, zadržiavacích centrách a táboroch,“ uviedla Národná rada pre obranu a bezpečnosť. Junta plánuje prepustiť a deportovať aj 52 cudzincov.
Junta okrem toho celoplošne znížila tresty o jednu šestinu, s výnimkou osôb odsúdených za závažné trestné činy, ako sú vraždy, znásilnenia, korupcia, terorizmus a trestné činy spojené s drogami alebo zbraňami, informuje agentúra Reuters.
Nie je jasné, či sa amnestia bude vzťahovať aj na politických väzňov. Vo väzení je aj vplyvná politička a nositeľka Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij.
Od vojenského prevratu vo februári 2021 junta zadržala tisíce protestujúcich a aktivistov. Ľudskoprávna organizácia Združenie na pomoc politickým väzňom tvrdí, že viac ako 30.000 ľudí sa ocitlo vo väzbe na základe obvinení súvisiacich s politikou.
Podľa Národnej rady pre obranu a bezpečnosť sa amnestia udeľuje pri príležitosti 78. výročia nezávislosti krajiny od Británie.
