Mjanmarská junta vyhlásila na december voľby napriek vojne
Autor TASR
Nepjito 18. augusta (TASR) - Mjanmarská junta v pondelok oznámila, že dlho sľubované voľby sa v krajine začnú 28. decembra napriek pokračujúcej občianskej vojne, v ktorej junta stratila už väčšiu časť krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mjanmarsko sužuje konflikt od roku 2021, keď armáda zvrhla vládu demokratickej premiérky Aun Schan Su Ťij na základe nepodložených obvinení z volebných podvodov. Veľkú časť krajiny však nekontroluje armáda – spravujú ju mnohé prodemokratické gerily a etnické ozbrojené organizácie, ktoré sa zaviazali blokovať voľby vo svojich enklávach.
„Prvá fáza viacstranových demokratických volieb do každého parlamentu sa začne v nedeľu 28. decembra 2025,“ uviedla mjanmarská volebná komisia podľa AFP. „Termíny ďalších fáz budú oznámené neskôr,“ dodala vo vyhlásení.
Občianska vojna v Mjanmarsku si vyžiadala tisíce obetí a viac ako polovicu obyvateľstva uvrhla do chudoby. Vyše 3,5 milióna ľudí bolo vysídlených z domovov.
Junta prezentuje voľby ako prostriedok na ukončenie konfliktu. Ponúkla dokonca finančnú odmenu opozičným bojovníkom, ktorí sú ochotní zložiť zbrane pred voľbami. Su Ťij však naďalej zostáva vo väzení a mnohí zvrhnutí opoziční poslanci voľby bojkotujú. Expert OSN ich označil za „podvod“ s cieľom udržať moc vojenskej vlády.
Vodca junty Min Aun Hlain v súčasnosti vládne Mjanmarsku a zároveň pôsobí ako veliteľ ozbrojených síl. Analytici tvrdia, že voľby pravdepodobne potvrdia moc Min Aun Hlaina. Zároveň však tvrdia, že môžu spôsobiť ďalšie rozdelenie u rozhádaných opozičných skupín, ktoré zvažujú, či sa na voľbách zúčastnia.
