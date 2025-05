Mjanmarská junta vyhlásila prímerie

Nepjito 6. mája (TASR) - Mjanmarská junta v utorok predĺžila prímerie po marcovom zemetrasení do konca mája. Urobila tak len niekoľko dní po tom, ako vypršalo predchádzajúce humanitárne prímerie. To podľa viacerých obvinení porušila pokračujúcimi leteckými útokmi, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 neďaleko mesta Mandalaj z 28. marca si vyžiadalo takmer 3800 obetí a desaťtisíce ľudí pripravilo o domov.



Pozorovatelia tvrdia, že junta leteckým bombardovaním porušila prímerie už v apríli. Centrum pre informačnú odolnosť so sídlom vo Veľkej Británii zaznamenalo 65 takýchto úderov, mnohé z nich v oblastiach postihnutých zemetrasením.



V utorkovom vyhlásení informačného oddelenia junty sa uvádza, že nové prímerie „na pokračovanie procesu obnovy“ potrvá do konca mesiaca.



Armáda, ktorá sa chopila moci pri prevrate v roku 2021, varovala množstvo etnických ozbrojených skupín a prodemokratických bojovníkov, že na akékoľvek útoky bude naďalej reagovať. „Musíme chrániť mestá a životy obyvateľov aj za cenu leteckých útokov,“ povedal pre agentúru AFP nemenovaný predstaviteľ armády v štáte Karen na východe krajiny.



„Je nám ľúto, že obyvatelia musia utekať zo svojich domovov v dôsledku bojov,“ povedal. „Miestni obyvatelia veľmi dobre vedia, ktoré skupiny ohrozujú ich životy,“ dodal.



Viaceré ozbrojené opozičné skupiny vyhlásili prímerie, no podľa obyvateľov bojových zón niektoré pokračujú v ofenzíve.



Mjanmarsko sa od vojenského prevratu z 1. februára 2021 zmieta v občianskej vojne, ktorá si vyžiadala viac ako 6000 mŕtvych. Pri moci je armáda, ktorá sa odvtedy usiluje potlačiť ozbrojený odpor Ľudových obranných síl (PDF), ako aj etnických ozbrojených skupín.