Mjanmarská junta vypla Facebook, aby zabránila protestom

Rangún 4. februára (TASR) - Mjanmarská vojenská junta, ktorá sa chopila moci pri pondelkovom prevrate, vo štvrtok dočasne zablokovala sociálnu sieť Facebook. Tento krok zdôvodnila potrebou zamedzenia šírenia falošných správ a zaistenia stability krajiny. Podľa agentúry Reuters však ide o pokus o umlčanie aktivistov vystupujúcich proti prevratu v Mjanmarsku.



Facebook predstavuje hlavnú internetovú platformu pre väčšinu územia Mjanmarska a prostredníctvom neho sa v posledných dňoch výrazne aktivizovali skupiny občanov nesúhlasiacich s prevratom. Na mjanmarskom Facebooku sa už objavilo množstvo záberov zachytávajúcich spontánne prejavy odporu obyvateľstva voči junte: od protestného trúbenia áut či búchania na hrnce a panvice po masový štrajk zamestnancov nemocníc.



Mjanmarské ministerstvo pre komunikáciu a informácie vo štvrtok oznámilo, že Facebook, ktorý využíva približne polovica z 53 miliónov Mjanmarčanov, bude zablokovaný do 7. februára.



"Ľudia ohrozujúci stabilitu štátu šíria prostredníctvom Facebooku nepravdivé správy a dezinformácie a vyvolávajú nezhody medzi obyvateľstvom," uvádza sa v oznámení ministerstva.



Podľa agentúry Reuters však zablokovanie sociálnej siete nie je úplné. Niektorí Mjanmarčania sa na Facebook stále dostanú, hoci v spomalenom režime. Iní obchádzajú blokádu prostredníctvom virtuálnych počítačových sietí (VPN).



Armáda puč zdôvodnila podozreniami z podvodov, ktoré podľa nej sprevádzali novembrová parlamentné voľby, v ktorých drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD) vedená laureátkou Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij. K prevratu došlo v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu.



Oboch hlavných civilných predstaviteľov Mjanmarska - de facto premiérku Su Ťij a prezidenta Win Mjina - armáda od pondelka zadržiava. V stredu súd v metropole Nepjito schválil ich príkaz na vzatie do väzby do 15. februára.