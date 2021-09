Mjanmarská vojenská junta obžalovala Su Ťij z ďalších trestných činov

Na archívnej snímke plagát zobrazujúci zadržaného mjanmarského prezidenta Wina Mjina a mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij 16. februára 2021 v Rangúne. Foto: TASR/AP

Nepjito 17. septembra (TASR) - Dlhý zoznam trestných činov, z ktorých mjanmarská vojenská junta obžalovala zvrhnutú líderku Aun Schan Su Ťij sa rozšíril v piatok o korupciu. Ako píše agentúra AFP, tejto 76-ročnej laureátke Nobelovej ceny za mier hrozí za vznesené obvinenia až niekoľko desaťročí pobytu za mrežami.Okrem korupcie už bola obžalovaná aj z porušovania proticovidových opatrení počas vlaňajších volieb, ktoré jej strana drvivo vyhrala, z nelegálneho dovozu vysielačiek a z poburovania. Obe kauzy už začali prerokúvať súdy.Junta ju tiež obvinila z prijímania nelegálnych platieb v zlate a z porušovania zákona o tajomstve z koloniálnej éry, v týchto dvoch prípadoch však ešte súdny proces nezačal.Nový súdny proces so Su Ťij, ktorý sa bude zaoberať obvineniami zo štyroch prípadov korupcie, sa začne 1. októbra v mjanmarskej metropole Nepjito, informoval právny zástupca. Maximálny trest za každý prípad korupcie je 15 rokov odňatia slobody, približuje AFP.Už prebiehajúce súdne procesy boli v dôsledku koronavírusovej pandémie odložené o dva mesiace a opäť sa začali až tento týždeň. Su Ťij však prvé pojednávanie vynechala zo zdravotných dôvodov. Novinári mali doteraz na všetky pojednávanie vstup zakázaný.Vojenský prevrat v Mjanmarsku sa odohral vo februári tohto roku. Su Ťij a mnohí ďalší členovia Národnej ligy za demokraciu (NDL) aj predstavitelia zosadenej civilnej vlády a parlamentu boli zbavení moci a uväznení. Bývalá štátna kancelárka (faktická premiérka) Su Ťij je od februára v domácom väzení.Pri zákrokoch junty voči odporcom vojenského režimu zahynulo podľa miestnych aktivistov približne viac ako 1100 ľudí a vyše 8000 bolo uväznených.NLD zaznamenala vo voľbách v roku 2020 dosiahla lepší výsledok ako pri hlasovaní v roku 2015. Zahraniční pozorovatelia, ktorí sa vlani zúčastnili na voľbách, vo svojej záverečnej správe deklarovali, že voľbyodzrkadľovali vôľu ľudu.Vojenský režim v auguste avizoval, že zorganizuje nové voľby do augusta 2023, aj keď niekoľko dní po prevrate sľuboval nové voľby do jedného roka, všíma si AFP.