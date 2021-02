Mjanmarskí hackeri zaútočili na štátne weby

Nepjito 18. februára (TASR) - Hackeri v Mjanmarsku zaútočili na niektoré kľúčové štátne weby vrátane armádnej propagandistickej stránky. Vojenská junta predtým v krajine opakovane vypla internet a zablokovala sociálne siete. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Guardian.



Skupina hackerov napadla stránky centrálnej banky, propagandistickej tlačovej agentúry a tiež web štátnej televízie. Tieto útoky nadviazali na jedny z najväčších demonštrácií od puču, ktorý sa v krajine uskutočnil 1. februára. Do ulíc mjanmarských miest v stredu vyšli státisíce ľudí.



"Bojujeme za spravodlivosť v Mjanmarsku," uviedli hackeri na svojej facebookovej stránke. Pripojili aj návod, ako sa pripojiť k útokom DoS proti vládnym stránkam.



V snahe o potlačenie odporu pripravila vládnuca junta návrh zákona, ktorý viaceré aktivity na internete zaraďuje medzi trestné činy a zároveň sprísňuje kontrolu internetu. Podľa agentúry NetBlocks, ktorá monitoruje výpadky internetu po celom svete, v Mjanmarsku internetové aktivity klesli na 21 percent bežnej úrovne.



Armáda sa tiež snaží o zablokovanie sociálnych sietí vrátane Facebooku a Twitteru, prostredníctvom ktorých sa demonštranti organizujú. V reakcii na to vzrástol v krajine dopyt po pripojení prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí (VPN) o 7200 %.