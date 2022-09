Mjanmarskí povstalci strieľali na pristávajúce dopravné lietadlo

Rangún 30. septembra (TASR) - Mjanmarskí povstalci bojujúci proti vládnucej vojenskej junte začali údajne strieľať na pristávajúce dopravné lietadlo so 63 osobami na palube. Postrelili pri tom do tváre jedného cestujúceho, uviedli predstavitelia junty.



K streľbe na lietadlo mjanmarských štátnych aerolínií MNA došlo v piatok ráno počas pristávania v meste Loiko, metropole Kajaského zväzového štátu, píše agentúra AFP.



Jeden z vystrelených nábojov vo výške asi 1000 metrov prenikol cez trup pristávajúceho stroja a zasiahol do líca jedného z pasažierov, ktorého museli hospitalizovať.



Lietadlo vzlietlo z mjanmarského hlavného mesta Nepjito a letelo do Kajaského štátu, v ktorom operujú povstalecké skupiny bojujúce proti junte, ako aj ozbrojené milície miestnych kmeňov.



Mjanmarská armáda sa chopila moci prevratom z vlaňajšieho februára, počas ktorého zvrhla civilnú vládu krajiny pod vedením laureátky Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij.



Odvtedy pri tvrdých zásahoch proti odporcom režimu zabitých v Mjanmarsku už vyše 2300 ľudí a zatknutých viac než 15.000 osôb, uvádza miestna monitorovacia organizácia. Časť odporcov junty sa po krvavom potlačení protestov sformovala do povstaleckých skupín, ktoré vedú ozbrojený boj vo viacerých oblastiach Mjanmarska.