Advokát väznenej Su Ťij dostal zákaz hovoriť s médiami

Rangún 15. októbra (TASR) – Hlavný právny zástupca zvrhnutej líderky Mjanmarska Aun Schan Su Ťij v piatok oznámil, že mu miestna vojenská junta zakázala komunikovať s novinármi, diplomatmi, medzinárodnými organizáciami a zahraničnými vládami. Informovala o tom agentúra AFP.



„Od 14. októbra má právnik Khin Maung Zaw zakázané komunikovať, stretávať sa a hovoriť so zahraničnými a lokálnymi médiami, zahraničnými diplomatmi, medzinárodnými organizáciami... predstaviteľmi zahraničných vlád alebo akýmikoľvek inými organizáciami - či už priamo alebo nepriamo," uvádza sa v úradnom nariadení.



„Takáto komunikácia narúša alebo poškodzuje niektorých ľudí, ktorí konajú v súlade so zákonom a môže spôsobiť verejné nepokoje," píše sa V dokumente.



K vydaniu zákazu došlo po tom, čo tento advokát tlmočil svedectvo zosadeného prezidenta Win Mjina týkajúce sa vojenského prevratu v Mjanmarsku z 1. februára.



Zosadená mjanmarská líderka Su Ťij pred súd po prvý raz predstúpila v júni tohto roka. Armáda začiatkom februára Su Ťij a ďalších členov Národnej ligy za demokraciu (NDL) zbavila moci a uväznila. Bývalá štátna kancelárka – čo je v Mjanmarsku fakticky premiérska funkcia – je od februára v domácom väzení.



Su Ťij (76) čelí viacerým obvineniam vrátane porušovania proticovidových opatrení počas vlaňajších volieb, ktoré jej strana drvivo vyhrala; z nelegálneho dovozu vysielačiek; poburovania; prijímania nelegálnych platieb v zlate a z porušovania zákona o vyzradzovaní utajovaných informácií, ktorý pochádza ešte z koloniálnych čias.



V polovici septembra boli voči nej vznesené ďalšie obvinenia, a to z korupcie, pre ktoré sa musí po väčšinu dní v týždni zúčastňovať na súdnych pojednávaniach v metropole Nepjito.