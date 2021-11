Mjanmarsko odsúdilo amerického novinára na 11 rokov väzenia

Rangún 12. novembra (TASR) - V Mjanmarsku odsúdili v piatok amerického novinára Dannyho Fenstera na 11 rokov väzenia za nezákonné združovanie, poburovanie proti armáde a porušenie vízových pravidiel. Pre agentúru AP to potvrdil právnik odsúdeného novinára.



"Frontier Myanmar je hlboko znepokojený tým, že jeho šéfredaktora Dannyho Fenstera usvedčili z troch obvinení a uložili mu tresty odňatia slobody v celkovej výške 11 rokov," uviedol tento nezávislý web vo vyhlásení, z ktorého cituje agentúra AFP.



Poradca Medzinárodnej krízovej skupiny (ICG) pre Mjanmarsko Richard Horsey verdikt mjanmarského súdu ostro kritizoval.



"Vysiela to odkaz zahraničným... aj mjanmarským novinárom, že informovanie o aktuálnej situácii na základe skutočných faktov ich môže dostať na mnoho rokov do väzenia," povedal Horsey pre agentúru AFP.



Dannyho Fenstera zatkla polícia v máji, keď sa z Mjanmarska pokúšal odcestovať. Okrem údajných trestných činov, za ktoré už bol odsúdený, čelí ešte obvineniam z protištátnej činnosti a terorizmu, za ktoré mu hrozí doživotie.



V Mjanmarsku prebehol 1. februára vojenský prevrat. Moc k krajine prevzala armáda, ktorá zosadila a zadržala predstaviteľov civilnej vlády. Mjanmarské bezpečnostné zložky podľa OSN usmrtili už vyše 1000 civilistov, ktorí protestovali proti prevratu, a ďalšie tisíce ľudí zadržali.



V krajine bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý má potrvať jeden rok. Po jeho skončení by sa mali v súlade s prísľubmi vládnucej vojenskej junty uskutočniť nové voľby.