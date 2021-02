Mjanmarská armáda predĺžila väzbu Su Ťij

Rangún 15. februára (TASR) - Mjanmarská vojenská junta predĺžila väzbu zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij, ktorá sa mala skončiť v pondelok a ktorej prepustenie patrí ku kľúčovým požiadavkám davov ľudí naďalej protestujúcich proti vojenskému prevratu zo začiatku mesiaca. Informovala o tom agentúra AP.



Su Ťij zostane najnovšie vo väzbe do stredy 17. februára, povedal novinárom pred súdom v hlavnom meste Nepjito právnik, ktorého jej strana poverila zastupovaním doterajšej de facto premiérky a laureátky Nobelovej ceny mieru.



Rozhodnutie o väzbe Su Ťij zrejme znova zvýši napätie medzi armádou, ktorá sa chopila moci 1. februára, a protestujúcimi, ktorí vychádzajú do ulíc v mestách po celej krajine juhovýchodnej Ázie s požiadavkou na návrat zvolenej vlády, píše AP.



Protestujúci sa v pondelok znova schádzali po celom Mjanmarsku po noci, počas ktorej úrady prerušili v krajine prístup k internetu a posilnili prítomnosť bezpečnostných zložiek v hlavných mestách v snahe zastaviť demonštrácie.



Tisíce ľudí v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj kričali heslá a niesli transparenty s nápismi ako "Osloboďte našu líderku" či "Prestaňte zatýkať ľudí nelegálne o polnoci".



V Rangúne, najväčšom meste krajiny, sa v pondelok zišlo menej protestujúcich vzhľadom na prerušenie internetu a správy o armádnych obrnených vozidlách v uliciach. Napriek tomu niekoľko sto ľudí demonštrovalo pred centrálnou bankou, kde bolo tiež vidno vojenské nákladné vozidlá plné vojakov, no tiež poriadkovú políciu, vodné delá a obrnené transportéry.



V nedeľu veľvyslanci USA, Kanady a 12 európskych krajín vyzvali mjanmarské bezpečnostné sily, aby sa neuchyľovali k násiliu voči tým, ktorí "protestujú proti zvrhnutiu svojej legitímnej vlády".



Odsúdili zároveň zadržanie politických lídrov a aktivistov, ako aj blokovanie komunikácie zo strany ozbrojených síl.



"Podporujeme obyvateľov Mjanmarska v ich úsilí o demokraciu, slobodu, mier a prosperitu," uviedli v spoločnom vyhlásení vydanom v nedeľu neskoro večer. "Svet vás sleduje," upozornili.