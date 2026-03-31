Mjanmarsko: Bývalý náčelník armády Hlain bol zvolený za viceprezidenta
Hlain viedol Mjanmarsko od roku 2021, keď počas povstania zvrhol zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij, čo viedlo k občianskej vojne.
Autor TASR
Nepjito 31. marca (TASR) - Šéf mjanmarskej junty Min Aun Hlain bol v dolnej komore parlamentu v utorok zvolený za viceprezidenta. Táto funkcia mu umožní získať post prezidenta, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Dolná komora zvolených poslancov oznamuje, že generál Min Aun Hlain sa stal viceprezidentom,“ uviedol jej predseda. Podľa živého vysielania získal 247 z 260 hlasov. Zároveň sa očakáva, že v priebehu týždňa budú zvolení aj zvyšní dvaja viceprezidenti, spomedzi nich potom hlasovanie parlamentu určí prezidenta krajiny.
Hlain viedol Mjanmarsko od roku 2021, keď počas povstania zvrhol zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij, čo viedlo k občianskej vojne. Junta po piatich rokoch vlády dohliadala aj na voľby, ktoré sa konali s prísnymi obmedzeniami a koncom januára priniesli jednoznačné víťazstvo pro-vojenským stranám. Kritici preto varujú, že vláda bude len nástrojom armády, ktorá spravovala Mjanmarsko po väčšinu času od získania nezávislosti.
Odborníci očakávajú, že prezidentom sa už čoskoro stane Hlain, ktorý odstúpil z postu náčelníka mjanmarskej armády, píše AFP. Na pozícii ho nahradil bývalý šéf tajnej služby Je Vin Ú.
