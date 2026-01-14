Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mjanmarsko kritizuje proces, v ktorom je obvinené z genocídy Rohingov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich zo susedného Bangladéša.

Autor TASR
Rangún 14. januára (TASR) - Za „chybný a nepodložený“ označilo v stredu mjanmarské ministerstvo zahraničných vecí proces proti Mjanmarsku za genocídu moslimskej menšiny Rohingov na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v Haagu. Žalobu proti Mjanmarsku podala Gambia a pridalo sa k nej viacero ďalších krajín, pričom proces v Haagu sa začal v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Mjanmarská vláda vyzvala MSD, aby svoje rozhodnutie „prijal na základe faktov a zavedeného práva, striktne v rámci Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy“.

Na MSD sa v pondelok začalo tri týždne trvajúce vypočúvanie svedectiev. Sudcovia posudzujú obvinenia Gambie, že Mjanmarsko v roku 2017 spáchalo genocídu moslimskej menšiny Rohingov.

Státisíce Rohingov ušlo pred násilím zo strany mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa svojich slov vystavení masovým znásilneniam, podpaľačstvu a vraždám.

Minister spravodlivosti Gambie Dawda Jallow v pondelok na MSD povedal, že Rohingovia sa stali „cieľom vyhladzovania“.

Právni zástupcovia vládnucej mjanmarskej junty predstavia svoje argumenty v piatok.

Tvrdenia Gambie sú chybné a nepodložené z hľadiska faktov a práva,“ uviedol mjanmarský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení. „Predpojaté správy založené na nespoľahlivých dôkazoch nemôžu nahradiť pravdu,“ dodalo ministerstvo.

Mjanmarsko podľa ministerstva „v dobrej viere“ spolupracuje s MSD ako prejav úcty k medzinárodnému právu.

AFP informuje, že ministerstvo vo svojom vyhlásení nepoužilo slovo Rohingovia, namiesto toho použilo označenie „osoby z Rakhinského štátu“ a dodalo, že sa zaviazalo k ich repatriácii.

Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich zo susedného Bangladéša.

Mjanmarsko vždy tvrdilo, že zásahy ozbrojených zložiek proti Rohingom v roku 2017 boli oprávnené a ich cieľom bolo eliminovať povstalcov etnika Rohingov po sérii útokov, pri ktorých zahynuli príslušníci bezpečnostných zložiek.

Gambia v mene Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v roku 2019 podala žalobu, v ktorej Mjanmarsko obviňuje zo spáchania genocídy počas zásahov proti moslimskej menšine Rohingov.
