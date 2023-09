Mjanmarsko nebude predsedať zoskupeniu ASEAN, rozhodli lídri

Jakarta 5. septembra (TASR) - Mjanmarsko v roku 2026 nepreberie rotujúce predsedníctvo Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Rozhodli o tom v utorok lídri členských štátov tejto organizácie na summite v indonézskej Jakarte.



Podľa agentúry AP ide o ďalší úder pre snahy mjanmarských generálov, ktorí sa chopili moci vojenským prevratom z roku 2021, o získanie medzinárodného uznania.



Namiesto Mjanmarska budú ASEAN-u v roku 2026 predsedať Filipíny. Tamojší prezident Ferdinand Marcos už vopred avizoval, že jeho krajina je pripravená zhostiť sa tejto úlohy.



V oficiálnom stanovisku ASEAN-u sa neuvádza dôvod, prečo bolo Mjanmarsku odobraté predsedníctvo, ktorého sa malo ujať v rámci vopred schváleného harmonogramu.



Agentúra AP citovala dvoch nemenovaných diplomatov, podľa ktorých to súvisí s pretrvávajúcimi nepokojmi v Mjanmarsku, ako aj s obavami, že by mjanmarské predsedníctvo mohlo narušiť vzťahy s USA a EÚ. Tie totiž vojenskú vládu Mjanmarska oficiálne neuznávajú.



Lídri ASEAN-u na summite v Indonézii podporili snahy o obnovenie mieru a stability a ukončenie pretrvávajúcej krízy v Mjanmarsku. Zároveň vyzvali mjanmarskú armádu aj všetky strany konfliktu v tejto krajine na deeskaláciu násilia a zastavenie cielených útokov na civilistov, domy a verejné objekty.



Mjanmarské ministerstvo zahraničných vecí tieto výzvy odmietlo s tým, že sú jednostranné a zaujaté. Okrem toho sa sťažovalo, že Mjanmarsko nie je zastúpené na tohtoročnom summite ASEAN-u v Jakarte, čo označilo za porušenie ustanovujúcej charty tohto zoskupenia.



Šéfka indonézskeho rezortu diplomacie Retno Marsudiová vyhlásila, že mjanmarskí generáli budú mať aj naďalej zakázanú účasť na vrcholných schôdzkach ASEAN združenia aj napriek opačným názorom niektorých členských štátov. Tie poukazujú na to, že tejto prístup nijako neprispel k riešeniu krízy v Mjanmarsku.