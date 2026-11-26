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Mjanmarsko neplánuje dodržiavať opatrenia Medzinárodného súdneho dvora
MSD rozhodnutie prijal minulý týždeň a vo svojej 80-ročnej histórii prvýkrát rozhodol, že štát spáchal genocídu.
Autor TASR
Nepjito 26. novembra (TASR) - Mjanmarský prezident Min Aun Hlain vyhlásil, že jeho vláda nebude dodržiavať všetky opatrenia vyplývajúce z minulotýždňového rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD), podľa ktorého sa krajina dopustila genocídy na prevažne moslimskej menšine Rohingov. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
MSD rozhodnutie prijal minulý týždeň a vo svojej 80-ročnej histórii prvýkrát rozhodol, že štát spáchal genocídu. Rozsudok sa týka zásahu mjanmarskej armády proti Rohingom v Jakchainskom štáte na západe krajiny v roku 2017. Počas vojenskej operácie podľa súdu násilne zahynulo približne 10.000 Rohingov. Príslušníci armády sa dopúšťali aj rozsiahleho sexuálneho násilia na ženách a extrémneho násilia na deťoch. Mjanmarská armáda vyhnala z krajiny približne 750.000 Rohingov, väčšina z nich utiekla do susedného Bangladéša.
Súd Mjanmarsku nariadil celý rad opatrení. Reuters zdôrazňuje, že hoci je rozsudok konečný, MSD má veľmi obmedzené možnosti na jeho vynútenie.
Vo svojich prvých verejných vyjadreniach od vynesenia rozsudku šéf mjanmarskej junty a súčasný prezident Min Aun Hlain odmietol verdikt MSD a vyhlásil, že pojem „genocída“ poškodil reputáciu krajiny.
„Mjanmarsko podnikne kroky primerané zodpovednej krajine, ale nebude plniť požiadavky, ktoré považuje za neprimerané,“ povedal prezident podľa štátnych médií v stredu. Podrobnosti o tom, aké súdne nariadenia považuje za nevhodné, však neposkytol.
MSD nariadil Mjanmarsku, aby ukončilo pretrvávajúce porušovanie Dohovoru o genocíde a bezodkladne vyšetrilo, stíhalo a potrestalo osoby, ktoré sú podozrivé z účasti na vojenských operáciách z roku 2017. Súd krajine tiež nariadil, aby poskytla záruky, že sa takéto porušenia nebudú opakovať.
Mjanmarsko musí tiež uľahčiť návrat vysídlených Rohingov, obnoviť alebo nahradiť stratený majetok, pomôcť pri vyhľadávaní nezvestných osôb, zabezpečiť návrat do bežného života pre preživších a chrániť Rohingov pred diskrimináciou a prenasledovaním.
Krajina musí takisto nahradiť škody za svoje konanie a do dvoch rokov podať správy o prijatých opatreniach vrátane navrhovaného odškodnenia.
Mjanmarsko trvá na tom, že operácie, ktoré v rokoch 2016 až 2018 vykonali jeho bezpečnostné sily v severnej časti Jakchainského štátu, boli protiteroristickými akciami proti povstaleckej skupine. Ministerstvo zahraničných vecí už predtým uviedlo, že operácie „neboli vykonávané s úmyslom genocídy, ale mali obmedzený rozsah a trvanie, a trvali len niekoľko dní“, pripomína Reuters.
MSD rozhodnutie prijal minulý týždeň a vo svojej 80-ročnej histórii prvýkrát rozhodol, že štát spáchal genocídu. Rozsudok sa týka zásahu mjanmarskej armády proti Rohingom v Jakchainskom štáte na západe krajiny v roku 2017. Počas vojenskej operácie podľa súdu násilne zahynulo približne 10.000 Rohingov. Príslušníci armády sa dopúšťali aj rozsiahleho sexuálneho násilia na ženách a extrémneho násilia na deťoch. Mjanmarská armáda vyhnala z krajiny približne 750.000 Rohingov, väčšina z nich utiekla do susedného Bangladéša.
Súd Mjanmarsku nariadil celý rad opatrení. Reuters zdôrazňuje, že hoci je rozsudok konečný, MSD má veľmi obmedzené možnosti na jeho vynútenie.
Vo svojich prvých verejných vyjadreniach od vynesenia rozsudku šéf mjanmarskej junty a súčasný prezident Min Aun Hlain odmietol verdikt MSD a vyhlásil, že pojem „genocída“ poškodil reputáciu krajiny.
„Mjanmarsko podnikne kroky primerané zodpovednej krajine, ale nebude plniť požiadavky, ktoré považuje za neprimerané,“ povedal prezident podľa štátnych médií v stredu. Podrobnosti o tom, aké súdne nariadenia považuje za nevhodné, však neposkytol.
MSD nariadil Mjanmarsku, aby ukončilo pretrvávajúce porušovanie Dohovoru o genocíde a bezodkladne vyšetrilo, stíhalo a potrestalo osoby, ktoré sú podozrivé z účasti na vojenských operáciách z roku 2017. Súd krajine tiež nariadil, aby poskytla záruky, že sa takéto porušenia nebudú opakovať.
Mjanmarsko musí tiež uľahčiť návrat vysídlených Rohingov, obnoviť alebo nahradiť stratený majetok, pomôcť pri vyhľadávaní nezvestných osôb, zabezpečiť návrat do bežného života pre preživších a chrániť Rohingov pred diskrimináciou a prenasledovaním.
Krajina musí takisto nahradiť škody za svoje konanie a do dvoch rokov podať správy o prijatých opatreniach vrátane navrhovaného odškodnenia.
Mjanmarsko trvá na tom, že operácie, ktoré v rokoch 2016 až 2018 vykonali jeho bezpečnostné sily v severnej časti Jakchainského štátu, boli protiteroristickými akciami proti povstaleckej skupine. Ministerstvo zahraničných vecí už predtým uviedlo, že operácie „neboli vykonávané s úmyslom genocídy, ale mali obmedzený rozsah a trvanie, a trvali len niekoľko dní“, pripomína Reuters.