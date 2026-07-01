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Mjanmarsko: Počet obetí po prevrate z roku 2021 presiahol 100.000
Po prevrate sa chopil moci šéf junty Min Aun Hlain.
Autor TASR
Nepjito 1. júla (TASR) - Viac ako 100.000 ľudí zahynulo v Mjanmarsku od vojenského prevratu v roku 2021, ktorý uvrhol krajinu do občianskej vojny. V stredu o tom informovala monitorovacia skupina Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Armáda vedená generálom Hlainom zvrhla vo februári 2021 vládu vedenú Aun Schan Su Ťij. ACLED, na základe správ médií zaznamenala od prevratu 100.114 úmrtí spojených s konfliktom. AFP v tejto súvislosti konštatuje, že oficiálne údaje o počte obetí neexistujú, pričom odhady sa výrazne líšia. Analytici označujú tento ozbrojený konflikt za najkrvavejší prebiehajúci konflikt v Ázii.
Po prevrate sa chopil moci šéf junty Min Aun Hlain. Mjanmarský parlament ho tento rok v apríli zvolil za nového prezidenta.
Pozorovatelia označili toto hlasovanie za frašku, ktorej cieľom je vylepšiť obraz vlády Hlaina. Povstalci odmietli jeho výzvu na nové mierové rokovania a označili ju za neúprimný trik na vylepšenie jeho imidžu v zahraničí.
Podľa OSN je v Mjanmarsku vnútorne vysídlených viac než 3,7 milióna ľudí a každý piaty človek je vystavený akútnej potravinovej neistote.
V Rangúne - najväčšom meste Mjanmarska - je situácia dlhodobo nestabilná a sprevádzaná politickým násilím. Iné oblasti krajiny zmietajú dlhotrvajúce boje alebo sú terčom každodenných leteckých útokov stíhačiek, ktoré získala armáda od Ruska a Číny, poznamenala AFP.
Mjanmarsko bolo podľa ACLED v minulom roku po palestínskych územiach druhou oblasťou na svete, ktorú najviac zasiahli ozbrojené konflikty. Monitorovacia skupina zaznamenala viac ako 1200 ozbrojených skupín v mjanmarskej občianskej vojne, ktorú označuje za „najroztrieštenejší konflikt na svete“.
Koncom roka 2023 začali niektorí povstalci spoločnú ofenzívu, v rámci ktorej dosiahli významné územné zisky. Následne sa však podľa analytikov situácia opäť obrátila v prospech armády po tom, čo jej Čína vyjadrila podporu a došlo k uzavretiu dohody s dvoma najsilnejšími armádami etnických menšín.
Peking sa stal kľúčovým hráčom v občianskej vojne v Mjanmarsku, ktorú vyvolal prevrat, a tiež otvorene podporil nedávne parlamentné voľby, ktoré priniesli jednoznačné víťazstvo Strany solidarity a rozvoja Únie (USDP), ktorá je podľa odborníkov v skutočnosti civilnou zložkou armády, pripomenula AFP.
Armáda vedená generálom Hlainom zvrhla vo februári 2021 vládu vedenú Aun Schan Su Ťij. ACLED, na základe správ médií zaznamenala od prevratu 100.114 úmrtí spojených s konfliktom. AFP v tejto súvislosti konštatuje, že oficiálne údaje o počte obetí neexistujú, pričom odhady sa výrazne líšia. Analytici označujú tento ozbrojený konflikt za najkrvavejší prebiehajúci konflikt v Ázii.
Po prevrate sa chopil moci šéf junty Min Aun Hlain. Mjanmarský parlament ho tento rok v apríli zvolil za nového prezidenta.
Pozorovatelia označili toto hlasovanie za frašku, ktorej cieľom je vylepšiť obraz vlády Hlaina. Povstalci odmietli jeho výzvu na nové mierové rokovania a označili ju za neúprimný trik na vylepšenie jeho imidžu v zahraničí.
Podľa OSN je v Mjanmarsku vnútorne vysídlených viac než 3,7 milióna ľudí a každý piaty človek je vystavený akútnej potravinovej neistote.
V Rangúne - najväčšom meste Mjanmarska - je situácia dlhodobo nestabilná a sprevádzaná politickým násilím. Iné oblasti krajiny zmietajú dlhotrvajúce boje alebo sú terčom každodenných leteckých útokov stíhačiek, ktoré získala armáda od Ruska a Číny, poznamenala AFP.
Mjanmarsko bolo podľa ACLED v minulom roku po palestínskych územiach druhou oblasťou na svete, ktorú najviac zasiahli ozbrojené konflikty. Monitorovacia skupina zaznamenala viac ako 1200 ozbrojených skupín v mjanmarskej občianskej vojne, ktorú označuje za „najroztrieštenejší konflikt na svete“.
Koncom roka 2023 začali niektorí povstalci spoločnú ofenzívu, v rámci ktorej dosiahli významné územné zisky. Následne sa však podľa analytikov situácia opäť obrátila v prospech armády po tom, čo jej Čína vyjadrila podporu a došlo k uzavretiu dohody s dvoma najsilnejšími armádami etnických menšín.
Peking sa stal kľúčovým hráčom v občianskej vojne v Mjanmarsku, ktorú vyvolal prevrat, a tiež otvorene podporil nedávne parlamentné voľby, ktoré priniesli jednoznačné víťazstvo Strany solidarity a rozvoja Únie (USDP), ktorá je podľa odborníkov v skutočnosti civilnou zložkou armády, pripomenula AFP.