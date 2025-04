Mjanmarsko: Počet obetí presiahol 3000, vláda vyhlásila prímerie

Nepjito 3. apríla (TASR) - Počet obetí piatkového rozsiahleho zemetrasenia v Mjanmarsku prekročil 3000, uviedla vládnuca junta vo štvrtok. V reakcii na situáciu sa rozhodla vyhlásiť dočasné prímerie v občianskej vojne proti ozbrojeným skupinám etnických menšín, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Hovorca junty vo vyhlásení uviedol, že šesť dní po zemetrasení s magnitúdou 7,7 je potvrdených najmenej 3068 obetí, 341 nezvestných a ďalších 4715 ľudí utrpelo zranenia. Záchranári a humanitárni pracovníci prišli do Mjanmarska zo 17 krajín s takmer 1000 tonami zásob a humanitárneho materiálu. „Pokračovali sme v pátracích a záchranných akciách, pričom by sme chceli vyjadriť osobitnú vďaku za náročnú prácu medzinárodného spoločenstva a zdravotníckych tímov,“ povedal hovorca.



Vojenská junta ešte v stredu neskoro večer vydala prekvapivé oznámenie v televízii MRTV. Rozhodla sa zastaviť boje do 22. apríla, aby tak prejavila súcit s ľuďmi zasiahnutými zemetrasením. Oznámenie nasledovalo po jednostrannom dočasnom prímerí, ktoré najprv vyhlásili ozbrojené odbojové skupiny. Armáda varovala, že skupiny sa musia zdržať útokov a preskupovania, inak sa príjmu „potrebné“ opatrenia. Odbojové sily si vyhradili právo bojovať v sebaobrane.



Zemetrasenie zhoršilo už aj tak ťažkú humanitárnu krízu v Mjanmarsku. Podľa Organizácie spojených národov boli viac ako tri milióny osôb vysídlené a takmer 20 miliónov ľudí bolo v stave núdze ešte pred ničivými otrasmi.