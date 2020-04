Mjanmarským umelcom, ktorí poukázali na pandémiu, hrozí väzenie

Rangún 8. apríla (TASR) – Trojica mjanmarských pouličných umelcov čelí dvojročnému väzeniu po tom, ako voči nim vzniesli obvinenia z toho, že vytvorili pouličnú maľbu, ktorá vyzýva ľudí, aby "zostali doma" v rámci prevencie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch dnes vyzvala, aby boli obvinenia voči obom previnilcom stiahnuté. Dvojica čelí obvineniam z porušenia zákona o urážke náboženstva, informovala tlačová agentúry DPA.



Ich inkriminovaná pouličná maľba v severomjanmarskom meste Mjičina zobrazovala žatevného robotníka v šafranovom oblečení, ktorý rozširuje koronavírusové ochorenie COVID-19. Podľa internetových kritikov postava ženca pripomína mnícha.



"Mjanmarské úrady ustupujú pred neprijateľnými požiadavkami budhistických ultranacionalistov so zámerom stíhať troch pouličných umelcov za to, že vyjadrili svoj názor," uviedol zástupca Human Rights Watch pre Áziu Phil Robertson.



"V čase, keď by mala mjanmarská vláda robiť viac pre to, aby upovedomila obyvateľstvo na koronavírusovú krízu, zatýka tých, ktorí na danú problematiku upozorňujú, a o to je to absurdnejšie," vyhlásil Robertson.



Mjanmarská vláda je obviňovaná zo zneužívania koronavírusovej pandémie na obmedzovanie slobody tlače. Vláda vo februári nariadila poskytovateľom internetových služieb, aby zablokovali viac než 200 webových stránok, ktoré podľa vládnych činiteľov rozširovali falošné správy o novom druhu koronavírusu.